Lacava anunció que por cuarta vez se contagió de COVID-19

A través de sus redes sociales el gobernador Rafael Lacava, anunció que tiene coronavirus por cuarta vez, también informó que se ha sentido débil y que está en recuperación.

“Ya pronto estaré de nuevo con ustedes. De repente como que me tengo que cuidar un poquito más en medio de la gente” escribió.

Lacava se contagió por cuarta vez

Lacava ya ha anunciado en otras tres oportunidades que tuvo covid-19, las cuales han ocurrido en menos de un año, donde ha afirmado que el virus lo ha atacado, pero que no se rendirá y la mayoría de sus mensajes los termina con un “volveré”

“Saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con él, por eso es que no será tarea difícil no poder abrazarme con él. De eso vivo y de ese abrazo me alimento el alma. Los quiero mucho a todos y pronto estaré en la calle nuevamente que es a donde pertenezco” destacó.

COVID-19 en Carabobo

Al día de hoy en Venezuela llega a 359 mil 633 casos confirmados por la administración de Nicolás Maduro en donde supuestamente el 95% (343 mil 068) se ha recuperado y solo hay 12.202 casos activos.

Y en Carabobo, se han detectado 18 mil 193 casos, ha liderado en varias ocasiones la cantidad de contagios diarios. Organismos de Salud en Carabobo han denunciado en reiteradas ocasiones que el sistema de vacunación está siendo lento y no visualizan que para fin de año se logre la inmunización necesaria para flexibilizar las medidas.