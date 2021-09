Perú | Congreso: pedidos de pensiones vitalicias serán evaluados

La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva informó que los pedidos realizados por Manuel Merino y Francisco Sagasti serán evaluados por la asesoría jurídica

María del Carmen Alva, quien actualmente desempeña el cargo de presidenta del Congreso, dio a conocer que las solicitudes realizadas para recibir las pensiones vitalicias, estas presentadas por los dos últimos expresidentes, serán evaluadas por el área de asesoría jurídica.

Así mismo, Carmen Alva comunicó que las cartas enviadas por Manuel Merino y Francisco Sagasti llegaron a la Oficialía Mayor y luego transferidas a la oficina de Asesoría Jurídica del Congreso para su estudio.

La titular del Congreso se expresó mediante la Radio RPP Noticias y dijo que: “Yo no he visto esa carta (de Manuel Merino) porque no es que vaya a mi despacho. Va al Congreso. Al ser la titular, lo dirige a mí, pero eso entra a Oficialía Mayor y eso irá a Asesoría Jurídica, tendrá que hacer un informe legal al respecto”.

Por otro lado, la solicitud de Francisco Sagasti ya habría sido elaborada por la Asesoría Jurídica, debido a que fue presentada en julio, fueron las acotaciones de la presidenta del Parlamento.

María del Carmen precisó: “Cuando nosotros asumimos el 26 de julio, él ya había presentado su pedido”.

La pensión vitalicia para los expresidentes no solo es un monto económico que es de S/.15,600, sino que también gozaran de otros beneficios que incluyen seguro de salud, préstamo de vehículo, seguridad personal y vales de combustible por 150 balones mensuales.

Fuente: Andina