StopVIH se une a Esperanza en Acción en jornada de atención integral en Margarita

Respetando todas las medidas de bioseguridad sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, para protegerse del Covid19, la organización StopVIH se unió a la jornada de salud realizada por la fundación Esperanza en Acción, en la que beneficiarios de ésta última, recibieron atención médica y se realizaron la prueba de VIH.

Durante la jornada se aplicaron cerca de 50 pruebas, de resultado rápido, y se brindó consejería a los casos que resultaron positivos.

“Nos complace volver a realizar estas pesquisas y por eso agradecemos la invitación de Esperanza en Acción por la oportunidad de mostrar a las personas la importancia de realizarse esta prueba, pues una persona que vive con el virus y recibe tratamiento, es una persona que puede mantenerse saludable, manifestó Silvimar campos, directora de StopVIH.

Por otro lado expuso que “preocupa que no se hable de VIH, que no se hable de sida, que poco se hable de cáncer y que todos los esfuerzos estén volcados hacia la pandemia del Covid, es cierto que se debe atender esta emergencia sanitaria mundial, pero también hay que seguir trabajando en la vacuna contra el VIH, en fármacos que garanticen mayores beneficios, en educar a las personas acerca de la prevención y todo lo que conlleva la infección del VIH. No podemos olvidar que el VIH es una epidemia y está entre todos nosotros, aunque sea invisible. Por otro lado vemos con preocupación que siguen ocurriendo infecciones y en cualquier rango de edades, esto debe parar y lo lograremos informando y educando al respecto”.

La actividad de salud también contó con el apoyo y atención de especialistas del Centro Médico Renacer, que prestó sus instalaciones, así como Wayuu Taya Foundation, Especialidades Dollder y Óptica Visión de lo Alto y los beneficiaron se realizaron además del descarte de VIH, atención en la especialidad de infectología, consulta oftalmológica, y recibieron los medicamentos prescritos, de manos de Esperanza en Acción y sus colaboradores.