Venezolano en Argentina se viraliza por decorar tarjetas alusivas al Metro de Caracas

1281279

Caracas.- La nostalgia que experimentan los venezolanos migrantes por su país es un sentimiento muchas veces indescriptible, pero en ocasiones se utiliza para crear ideas innovadoras. Este es el caso de Larry Montes, quien decidió decorar las tarjetas del sistema de transporte Sube de Buenos Aires, Argentina, como un ticket del Metro de Caracas.

El venezolano de 30 años se volvió viral en redes sociales tras haber realizado una publicación en su cuenta de Instagram (@Larryendasuelta), en la que mostraba una tarjeta de Sube decorada como un ticket del Metro de Caracas y ofreciéndolas para la venta con el fin de recaudar fondos para costear el tratamiento de cáncer de su madre.

«Ya habíamos vivido la experiencia del cáncer con otras personas queridas, pero lo de mi mamá fue algo que nos pegó muy fuerte, sin contar que no estoy con ella para acompañarla. Cuando me enteré solo quería regresar a Venezuela para abrazarla», contó Larry Montes a El Pitazo.

El arquitecto, graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), decidió migrar a Argentina en 2017, donde ejerce como director de obra. Su trabajo y sus ahorros le permitían costear el tratamiento de su madre, pero una vez que fue pasando el tiempo, necesitaban más presupuesto.

«Comenzamos a pedir donativos y a hacer rifas y hemos tenido buena recepción, en especial de amigos y familiares. Agradecemos muchos cualquier tipo de colaboración (…) No sabía que lo de las tarjetas llegaría a esto. Originalmente compré mi tarjeta de Sube y quise personalizarla; la subí a mis redes como cualquier otra imagen o información y a mis amigos les gustó», apuntó Montes.

Al ver la aceptación que tuvo la tarjeta personalizada, Montes decidió subir un post ofreciéndolas en venta y especificando que lo recaudado sería para costear el tratamiento de su mamá. «Yo pensé que sería algo muy local. Ahora me pongo el límite de hacer 60 tarjetas semanales porque no me da el tiempo», afirmó.

«Mi madre tiene cáncer de cuello uterino nivel 2. Estamos aferrados a Dios, a las oraciones, buenas vibras y al apoyo que hemos recibido; estamos muy felices por las muestras de amor. Ha sido una experiencia fuerte, pero cuando ganemos la batalla, porque sé que la vamos a ganar, tendremos un rol para ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación», refirió.

Montes asegura que su madre ha llorando de la emoción al saber la gran receptividad que obtuvo el proyecto de su hijo. El venezolano realiza la decoración de las tarjetas de manera artesanal, diseñándolas e imprimiendo lo necesario en papel de fotografía para pegarlo a la tarjeta Sube.

Daniela CarrascoMigración