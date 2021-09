Asesinaron a un sexagenario porque un «brujo lo ordenó»

Un sexagenario fue asesinado por dos hombres, tras haber sido víctima de un hecho circunstancial, al haber sido escogido al azar por dos sujetos desconocidos enviados por un brujo. Antonio Armado Quijada, quien era pescador, lo mataron en Guanta, estado Anzoátegui, porque «necesitaban matar a alguien».

Autoridades policiales y familiares especularon en un principio que Armando Quijada pudo haberse resistido a un robo por parte de dos motorizados; poniendo resistencia cuando buscaron despojarlo de sus pertenencias.

SEXAGENARIO FUE ASESINADO A SANGRE FRÍA

El sexagenario residía en la Isla del Faro, donde se desempeñaba como pescador y también era encargado del mantenimiento de un restaurante. Según el diario La Nación, era una persona apreciada por su gran espíritu de servicio y colaboración hacia la comunidad.

El occisoi se trasladó hasta Guanta junto a unos trabajadores del restaurant donde trabajaba; y fue allí donde fue asesinado por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

El conductor de la moto le disparó en tres oportunidades con una pistola, pero solo logró alcanzarlo con una bala; que penetró hasta los pulmones, causándole destrozos y, en consecuencia, la muerte.

Familiares de Antonio contaron que, a eso de las cinco de la tarde, funcionarios de Protección Civil los llamaron para informarles que en la redoma de Guanta se encontraba un hombre sin signos vitales. Según decían algunas personas, se trataba de un miembro de la familia; por lo que debían acudir al sitio para ayudar a las autoridades en el proceso de identificación.

Cuando llegaron se sorprendieron, porque la persona fallecida era precisamente Antonio Armando, a quien no le conocían problemas. Al contrario, era un hombre de bien, honrado y trabajador. Tenía residencia en el barrio Razetti de Barcelona, donde vivía con su pareja.

“Lo iban a robar y se resistió”, fue la única explicación que recibieron por parte de un policía, que advertía a los curiosos para que permanecieran a prudencial distancia; y no entorpecieran el trabajo de los detectives que tendrían a su cargo el levantamiento del cadáver.

Luego del hecho, análisis policiales establecieron que el tripulante de la moto es apodado como «el brujo» del pueblo. El diario La Nación indicó que el sospechoso, dice ser santero y tiene un local donde atiende a sus clientes en Puerto La Cruz.

Es capturado, pero no se dice nada a la prensa para no entorpecer las investigaciones y alertar a su cómplice. El brujo admite que estuvo en el lugar del crimen; pero alega que no mató a nadie y señala a uno de los clientes, como autor del asesinato.

IDENTIFICADO EL «BRUJO»

Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, anunció en sus redes sociales el esclarecimiento del crimen y la captura de los dos presuntos responsables.

Los mismos fueron identificados como Asdrúbal José Natera Martínez (29), el Negro, autor material, y Jesús Ramón Barrera Díaz (35), apodado el Brujo; quienes se movilizaban en la motocicleta. Rico informó que Natera Martínez, sin mediar palabra, le quitó la vida a Quijada y añadió que uno de los sospechosos fue detenido en la avenida Paseo Miranda; municipio Juan Antonio Sotillo de Puerto La Cruz.

Se pudo conocer que Asdrúbal Natera le quitó la vida a Quijada después que su padrino de religión, el Brujo, lo ordenara; para que “un trabajito” que le estaba haciendo se cumpliera con éxito.

Barrera quería asegurarse que sus órdenes de asesinar a un desconocido se acataran y decidió acompañar a su “cliente”, para asegurarse que así fuera.

Los dos hombres salieron a recorrer el pueblo en una motocicleta, Empire Keeway, modelo EK Express, azul, placa AJ0J29M, conducida por Natera, quien escogió a su víctima cuando observó que estaba sola y, sin mediar palabra, habría accionado el arma de fuego para dar muerte al sexagenario.