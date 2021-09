Camila Cabello abre los Latin Billboard 2021 con un «Patria y vida» dedicado a los cubanos

Artista dio inicio a la ceremonia de premiación con espectacular presentación junto a orquesta integrada por mujeres. Sobre el escenario expresó su reconocimiento a su país natal.

La cantautora y actriz Camila Cabello fue la encargada de dar inicio a la ceremonia de los Billboard Latino 2021, evento internacional que premiará la noche de este jueves a lo mejor de la música latina.

La artista conocida por haber formado parte del grupo femenino Fifth Harmony le brindó un reconocimiento a su país de origen mientras interpretaba “Don’t Go Yet” sobre el escenario.

“Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos patria o muerte sino que gritemos patria y vida”, señaló la intérprete de “Havana”.

La cadena Telemundo, encargada de producir y transmitir la gala, anunció 20 números musicales durante la entrega de los premios, entre las que se destacan el homenaje a la cantautora mexicana ‘Paquita la del barrio’, quien recibirá el “Premio a la trayectoria musical”.

El tercero de los galardones especiales que se entregan durante los Billboards latinos es el “Premio Ícono”, que este año es para la banda Maná. Los rockeros mexicanos presentarán una nueva versión de su éxito “El Reloj Cucú”, con la nueva artista Mabel.

