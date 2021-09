Jesús Martínez perdió la cuenta del tiempo que tiene viviendo en las calles. “Ya estoy acostumbrado de estar de aquí para allá”, aseguró.

El hombre, de 45 años, vive en los alrededores del banco Mercantil ubicado en la avenida Gran Mariscal de Cumaná, estado Sucre. En esta zona, duerme, cocina, se asea y hace vida marital.

«Tengo casi toda mi vida en este lugar. Aquí he hecho amigos, encontré a mi novia y la gente me regala cosas porque ya me conoce», expresó al cuestionarlo sobre su situación.

Ahora es noticia: Ciudadanos pasan la noche en la Unes para lograr vacunarse contra la COVID-19

El ciudadano cocina a leña en medio de una de las zonas comerciales más importantes de la capital sucrense. Para bañarse, el vigilante de una de las instituciones cercanas a la zona le presta el baño cuando ya no hay ningún trabajador. Al llegar la noche, busca un colchón que guarda en un escondite para protegerlo del sol y así conciliar el sueño.

Durante el resto del día, busca “matar unos tigritos para poder comer”.

Martínez anhelaba formarse académicamente para poder trabajar honradamente. Salió de su casa cuando era menor de edad y hasta hoy no ha regresado.

Ahora es noticia: Ciudadanos pasan la noche en la Unes para lograr vacunarse contra la COVID-19

Comentó que las calles se han convertido en su mayor refugio y ante la mirada indolente de las autoridades gubernamentales pretende seguir así, ya que no tienen los recursos necesarios para tener una cosa o alquilar algún espacio.

Más de esta historia en Sucre

“Por aquí pasa la policía, el Sebin, políticos y no he recibido ningún apoyo de ellos. Tampoco me han echado de este lugar”, aseveró.

Jesús Martínez aún sueña con cambiar su realidad y a pesar de pertenecer a uno de los grupos más vulnerados de la ciudad, ansía con transformarse y poder vivir en condiciones humanas, donde no se violenten sus derechos.

La entrada Cuando la calle se convierte en hogar: la historia del sucrense Jesús Martínez se publicó primero en Todos Ahora.





Fuente