se cumplen más de 100 horas

El Banco de Venezuela cumplió este lunes 20 de septiembre más de 100 horas con fallas en toda su plataforma que inició el miércoles 15 de septiembre, que impidió a sus usuarios acceder a la página web, hacer transferencias, compras por punto de venta, pago móvil y pago de servicios.

No obstante, la institución bancaria emitió un comunicado el viernes 17 en donde señalaba que las fallas en el sistema se debió a unos “ataques terroristas” y presuntamente su personal continuaba con las “labores de restablecimiento” de sus canales y servicios.

Sin embargo, el fin de semana algunos pocos clientes a través de las redes sociales expresaron que sí lograron entrar al sitio web del banco y al consultar saldo, no tenían el dinero completo.

«Esto es el colmo de los colmos. Los poco la venezolanos que nos quedamos aquí trabajando en cualquier trabajo que nos salga porque el sueldo no te alcanza ni para un durazno. Todavía a nosotros los que estamos echando pa lante a pesar de todo. El banco nos roba #bancodevenezuela», escribió un usuario.

«#BancoDeVenezuela por dios amaneció caído el lunes mucho más de 72 Horas y todavía no resuelve, BDV debe dar la cara, ni siquiera un comunicado serio de la situación», expresó otra persona.

« Yo creo que se robaron toda la plata de los usuarios de #BancoDeVenezuela y por eso justifican con que está caído, todo esto es planificado», señaló otro usuario.

ND había consultado a varios clientes del banco cuando la plataforma tenía más de 48 horas caída. En ese entonces expresaron su molestia porque no habían podido adquirir alimentos o hacer pagos a otras personas que tienen cuenta nada más en esa institución financiera.

«La señora que me ayuda en la casa tiene cuenta solo en ese banco. El 15 cambié unos dólares para pagarle y nunca pude. Tuve que pagarle con dólares en efectivo y a ella no le gusta, pero tenía que pagarle», comentó Nashla Báez.

«Estoy demasiado molesta, ya yo no estaba usando ese banco para nada. Pasaba una migaja de plata porque yo de ahí le pago a una señora que le vende las verduras a mis papás. Eso fue lo único que me dio chance de hacer esta semana y un pago a unas amigas porque están recogiendo plata para una operación a su mami y ya después de eso el sistema me sacó la puñeta», expresó a ND Cristina González, quien agregó que hizo un trabajo y el pago se lo hicieron en su cuenta del Venezuela, lo que significa que tiene el dinero allí sin poderlo movilizar.