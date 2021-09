Adriana Azzi: Horóscopo del 27 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 27 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Proyecto.

Número de suerte: 044

Debes concentrar tus energías en cosas que se pierden. Pon en orden tus ideas y propósitos. Gastos muy generales. Debes activar las energías. Muchas ideas que se hacen realidad. Personas que te ofrecen un negocio. Conoces un nuevo amigo que te hacen conocer a personas del extranjero.

Trabajo: Deuda que te cancelan. Cambios en tu sitio de trabajo. Vences un enemigo. Protección de compañero.

Salud: Estas muy delgado (a).

Amor: Nuevos ciclos. Debes tener cuidado con las decisiones apresuradas ten calma piensa bien.

Parejas: Las personas son adultas y saben lo que hacen, no dejes que te hagan perder el tiempo.

Solteros: Fechas importantes. Movimientos financieros que te conviene. No te compliques debes ser claro.

Mujer: Nuevas ventas. Debes cuidar más a tu familia. Dejas olvidado unos documentos.

Hombre: El amor con tu pareja se activa. Hay cambios. Salidas y celebraciones. Compras apresuradas.

Consejo: Toma las riendas de una situación.

Tauro

Palabra clave: Cumplir.

Número de suerte: 941

Resuelves un problema del pasado. Todo se coloca en su lugar. Reconciliación en la familia. No insistas si alguien no quiere hacer algo. Los celos te hacen equivocarte. Alguien que llega en el momento justo de una reunión. Algo con una marca o nombre que te preocupa. Victoria

Trabajo: Nuevas decisiones que debes tomar. Cambios y nuevos negocios. No discutas en tu trabajo.

Salud: Mejorando.

Amor: Alegrías en el amor. Persona importante para ti que cambia tu vida. Salida con tu pareja.

Parejas: Algo nuevo llega. Se aclara un trabajo que hiciste. Busca ayuda con tus amigos.

Solteros: Recuperas un dinero que invertiste. Se adelantan unos documentos. Inversiones importantes.

Mujer: Madre y hermanos que necesitan de tu apoyo. Te ayudan en una entidad bancaria. Nuevos amores.

Hombre: Ganancias inesperadas. Viaje que se activa. Disfrute por celebraciones con amigos del pasado.

Consejo: Debes iniciar un proyecto.

Géminis

Palabra CLAVE: Ganancias.

Número de suerte: 955

Deja los celos con tu pareja o personas cercanas. Cuidado con llamadas importantes que no atiendes. Recibes un bono o algo con un pago pendiente de trabajo realizado. Terminas lo habías iniciado. Celebraciones alegrías buenas noticias. Papeles y documentos que debes arreglar.

Salud: Cansancio.

Trabajo: Una persona que te busca urgente por un negocio. Ayuda a conocido por un empleo.

Amor: Se consolida una relación. No escuches algo que te dicen ya que puede producir una separación.

Parejas: Alguien te dice que acepta lo que propones. Mujer que te busca para que le aclares algo con la familia.

Solteros: Llega una persona por una herencia. Situaciones complicadas que debes enfrentar.

Mujer: Cambia y escucha a los demás. Llevas a la familia a un local importante. Celebraciones..

Hombre: Cambios inesperados en tu entorno. Salidas a comer y celebrar. Compra de moneda extranjera..

Consejo: Momentos de comunicación.

Cancer

Palabra clave: Imaginación.

Número de suerte: 044

Debes estar seguro que la persona que te buscan es porque te quieren. La felicidad no tiene precio, no te detengas. Compra y venta. Celebraciones por graduaciones. Apatía en tu casa que te molesta. Hermana que espera algo que ofreciste. Rompes con la rutina. Compras para el hogar.

Trabajo: Tristeza por compañero con problemas. Te dan lo que estás esperando. Un nuevo empleo.

Salud: Cambio de medicamento.

Amor: Si no te quieren no ruegues. Te aclaran una situación. Preocupación por ser amado.

Parejas: Una persona maestra que llega a la puerta de tu casa y te da la ayuda esperada. Mudanzas.

Solteros: Inicias lo detenido. Persona especial en tu vida. No controles tanto a los demás..

Mujer: Bendiciones y sanaciones que llegan. Alegrías. Embarazo. Triunfos logros. Celebraciones.

Hombre: Cuidado con los chismes no escuches no permitan que destruyan lo tuyo. Debes arriesgarte.

Consejo: Se constante en lo que haces.

Leo

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 845

Estarás unido a una persona con problemas de salud. Algo nuevo original que llega a tu vida. Estarás en busca del dinero o empleo. Un negocio de ropa. No podrás trabajar con tu familia o un hombre de mal carácter y no podrás estar con él. Se termina una relación. Niños que no entienden la clase.

Trabajo: Triunfos. Alegrías. Personas de poder que te dan confianza. Te entregan un documento.

Salud: Estrés.

Amor: Recibes con mucho cariño a personas cercanas. Cuídate de personas que no dicen la verdad.

Parejas: Debes guiar a tu familia. Una reunión que dará mucha alegría. Deja la rutina. Has cambiado.

Solteros: Nuevas posibilidades de cambios. Mudanzas. Traslados. Salida de sitios con muchas personas.

Mujer: Personas envidiosas a tu lado. Un familiar te ayuda en algo que quieres. Conversaciones con tu familia.

Hombre: Nuevas emociones. No envidies a los demás has lo tuyo y no veas para atrás.

Consejo: Ten las ideas claras.

Virgo

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 128

Estarás seguro y centrado en los estudios. Nuevas oportunidades. Vas a lograr en poco tiempo lo que deseas. Cuidado con decisiones apuradas. Si vas a tomar una decisión, piensa todo lo que quieres. Hombre que te llama y te da una noticia. Debes cuidar bien lo que te alimenta.

Trabajo: Felicidades. Logros en lo laboral. Tomas una buena decisión. Cambios. Mujer adulta que te busca.

Salud: Dolor en el cuerpo.

Amor: Nuevas emociones debes sanar y cerrar ciclos. Pídeles a tus santos Para que te den claridad.

Parejas: Situaciones en tu entorno familiar que no te gustan. Nuevos cambios en tu vida. El dinero llega, ten calma.

Solteros: Aléjate de las malas energías y compañías. No permitas que otros te manipulen.

Mujer: Sospecha de algo. Escucha tu intuición. Sorpresas y triunfos. Éxitos. Cambios en tu vida y rutina.

Hombre: Salida a la calle para salir de la rutina. Busca cómo sanar lo malo. No discutas en la calle.

Consejo: Actúa con inteligencia.

Libra

Palabra clave: Ganar.

Número de suerte: 783

El amor está muy cerca de ti es una persona muy cercana. Encuentros muy divertidos. No hay mal que por un bien no venga. Estarás unido a un grupo de jóvenes que están en una lucha. Debes tener más iniciativa. Estabilidad y seguridad. No duermas tanto. Delegas responsabilidad a otros.

Trabajo: Nueva oportunidad. Debes tener claridad en las cosas. Sales de un problema con un compañero.

Salud: Tendencia a bajar de peso.

Amor: Amigos del pasado que te buscan. Los familiares se oponen a una relación amorosa.

Parejas: Cuídate de personas negativas. No te encadenes con el pasado. Nuevos momentos en tu vida.

Solteros: Compra de ropa. Debes moverte rápido. Serás el puente para muchas personas.

Mujer: Un favor que le hiciste a una persona la vida te lo devuelve. Haz el bien y no mires a quien.

Hombre: Estarás en una entrevista importante. Te conectas con personas o familiares del pasado.

Consejo: Pendiente a tus espaldas.

Escorpio

Palabra clave: Talento.

Número de suerte: 033

Debes hacer más ejercicios. Masajes importantes. Firmas un documento. Cambio de apariencia. Salidas nocturnas con tu pareja y familia. El optimismo se apodera de ti. Debes ahorrar ya que lo vas a necesitar. Estarás preocupado (a) por tu pareja, deja la intranquilidad. Disfrute en familia.

Trabajo: Debes tomar la decisión del cambio. Estarás en una entrevista y verás un nuevo camino.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Debes ver la realidad de tu vida. Con amor todo lo consigues. Debes perdonar y aclarar.

Parejas: Hijos que necesitan ayuda. Busca la paz que necesitas, respiración y domina ese carácter.

Solteros: Debes tomar una decisión y decir lo que vas hacer. Alegrías con una persona que te gusta.

Mujer: Tomas en serio lo que te están ofreciendo. El pasado llega a tu vida. No voltees, sigue adelante.

Hombre: Aunque te sientes inconforme con la entrada de dinero eso se soluciona debes tener paciencia.

Consejo: Disfruta lo que tienes.

Sagitario

Palabra clave: Imagen.

Número de suerte: 876

Algo con política por lo que te toca trabajar. Cambios positivos en esta semana en todo lo que quieres hacer y lograr. Compra de vehículo de color blanco. Inicias estudios. La rueda de la fortuna está contigo. Un compañero que estará pendiente de ti. Protección que debes pedir.

Trabajo: Cambio de empleo. Lleva las cosas con calma. Debes arreglar documentos de la empresa donde trabajas.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Terminas con una larga relación que no te trajo nada positivo no veas para atrás. No te sientas solo (a).

Parejas: Debes emprender lo que estás haciendo desde hace mucho tiempo. Cambios en la rutina.

Solteros: Exprésate mejor con las personas que están a tu lado. te verás con alguien poco conocido, precaución.

Mujer: Asistirás a la inauguración de un local. Te invitaran a una cena especial. Problemas importantes que debes solucionar.

Hombre: Invitación a casa grande y toda de blanco. Inicias un nuevo negocio. Disfrutarás de días felices.

Consejo: Ten entusiasmo.

Capricornio

Palabra clave: Creando.

Número de suerte: 934

Nuevas aperturas. Alguien del pasado que llega. Cobras un trabajo. Alegrías con familiares que le entregan una vivienda o firman un documento. Le pedirás a una persona que aclare lo que ha dicho. Debes cumplir con lo que ofreciste. Deseos de estabilidad. Estarás preocupado (a).

Trabajo: No pierdas la concentración. Deja la rutina y sal a la calle en búsqueda de clientes.

Salud: Estrés.

Amor: Recibes una gran sorpresa de alguien querido. Acuérdate que el ser posesivo no trae nada bueno.

Parejas: Asistes con tu pareja a un sitio importante donde se da una firma. Alegrías por los cambios en el viaje.

Solteros: Nuevas condiciones en lo que vives. Cuidado embarazo en puerta Recibes grandes noticias.

Mujer: Debes aceptarte como eres. El amor lo cambia todo. No discutas con tu familia. Gastos inesperados.

Hombre: Vive la vida con calma. Debes comer más sano. No discutas delante de los niños.

Consejo: Busca la estabilidad.

Acuario

Palabra clave: Respeto.

Número de suerte: 933

Ganancias. No pierdas el tiempo con personas irresponsables. Cuidado con un dinero en una mesa. Grandes sorpresas. Amigo que está pendiente de ti por algo que quiere hacer. Cuidado con personas cercanas que no son verdaderas. Te dan un regalo que te trae recuerdos del pasado.

Trabajo: Nueva profesión. Activas los estudios por lo que trabajas. Tendrás mucha creatividad en lo que haces..

Salud: Malestar general.

Amor: Concretas lazos. El amor lo logra todo, pide las cosas con cariño y veras. Evita pasiones.

Parejas: Hay momentos en que te sientes triste y decepcionado. La esperanza no la pierdas.

Solteros: Negocios o emprendimiento de algo. Nuevos proyectos que se concretan. Reconciliación.

Mujer: Ten calma y apoya a los demás. Tienes las herramientas necesarias para que funcionen las cosas.

Hombre: Estarás dinámico (a). Algo con los estudios o la carrera que escogiste, que debes ver bien las cosas.

Consejo: Es el momento de llegar a acuerdos.

Piscis

Palabra clave: Recomendaciones.

Número de suerte: 663

No pierdas las oportunidades que te da la vida. Relación con personas del extranjero. No te enredes con alguien casado (a) o comprometida. Descubres a personas falsas. Préstale atención a la persona que llega a la puerta de tu casa. Un viaje inesperado. Algo con una mascota en la calle.

Trabajo: Cambio necesario. Éxitos. Te llaman de un sitio inesperado. Relaciones con personas presidentes y gerentes.

Salud: Sin novedad.

Amor: Debes ser responsable con lo que ofreces o dices. Concreta fecha de compromiso.

Parejas: Un nuevo amanecer. Debes mejorar las relaciones con la familia de tu pareja, deja pasar las cosas.

Solteros: Muchas veces los sacrificios son importantes. Busca una actividad. Hijos que te necesitan.

Mujer: Logras un equilibrio en lo económico. Tienen reuniones con personas importantes y de gobierno.

Hombre: Se aclaran las cosas con tu pareja. Haces una mudanza de amigos. Asistes a una reunión importante.

Consejo: Deja que los sentimientos te guíen.

