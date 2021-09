Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black parte del elenco del filme Super Mario Bros

Del Nintendo Direct uno puede esperarse muchas cosas, casi de todo, pero nadie era capaz de prever un anuncio tan particular como el que ha hecho Shigeru Miyamoto. Tras media hora de actualizaciones y estrenos para Nintendo Switch, el diseñador y productor de videojuegos japonés ha ocupado la pantalla para dar las últimas novedades sobre The Super Mario Bros Animated Film.

Efectivamente, la película animada de Super Marios Bros está en marcha y, aunque esta no sea la novedad, ha sorprendido que una información como la siguiente sea incluida en un Nintendo Direct en el que la audiencia está esperando novedades más vinculadas a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Leyendas Pokémon: Arceus o Hollow Knight: Silksong. The Super Mario Bros Animated Film, pronto en la gran pantalla.

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22! Check out the voice cast for the upcoming movie below 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021

Chris Pratt (Mario) y Anya Taylor-Joy (Peach) como protagonistas

Por el orden en el que los actores han sido anunciados, no cabe duda de que los papeles más relevantes en la película serán los de Mario y Peach. Con el primero, el Nintendo Direct se ha detenido, y no es para menos… Chris Pratt es el actor que dará vida al fontanero más famoso de la industria gaming en The Super Mario Bros Animated Film. La princesa del castillo, Peach, será interpretada por Anya Taylor-Joy para encabezar un reparto de lo más interesante.

Sin lugar a dudas, la inclusión de Chris Pratt es la que más ha llamado la atención. Su fama le precede tras filmar películas como Guardianes de la Galaxia, la saga de Jurassic World, Passangers o Los siete magníficos. Su acompañante de lujo en The Super Mario Bros Animated Film, Anya Taylor-Joy, saltó a la fama tras un papel excelso en Gambito de Dama, la exitosa serie de Netflix.

The Super Mario Bros Animated Film y su reparto completo

– Mario: Chris Pratt

– Peach: Anya Taylor-Joy

– Luigi: Charlie Day

– Bowser: Jack Black

– Toad: Keegan-Michael Key

– Donkey Kong: Seth Rogen

– Cranky Kong: Fred Armisen

– Kamek: Kevin Michael Richardson

– Spike: Sebastian Maniscalco

Además, la voz de Charles Martinet (quien lleva años interpretando tanto a Mario como a otros personajes en los videojuegos) también estará involucrada en el proyecto de The Super Mario Bros Animated Film, según ha confirmado el propio Shigeru Miyamoto de manera orgullosa.

Fecha de lanzamiento de The Super Mario Bros Animated Film

Nintendo sigue invirtiendo en una comunicación que casi debe ser resuelta como un rompecabezas, pero parece que esta vez ha apostado por ofrecer la información de manera explícita a su audiencia. Si bien existe una evidente falta de concreción, ya es un gran paso que sepamos la estación en la que se estrenará The Super Mario Bros Animated Film: Verano de 2022.