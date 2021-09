Juan P. Guanipa no se postulará a nada el 21N y pide a los que participan no hacer fiesta electoral

El primer vicepresidente de la AN/2015, Juan Pablo Guanipa descartó este lunes postularse a algún cargo para las elecciones regionales y municipales del 21N y pidió a los «verdaderos» opositores que se postularán a no hacer fiesta electoral porque no hay condiciones políticas ni electorales para participar.

En un video en su cuenta Twitter, Guanipa recordó que durante años él y su familia han sido «perseguidos» y que el chavismo le «inventó un juicio por instigación al odio, usurpación de funciones, traición a la patria» y otros delitos.

«Esta dictadura abusa de todos los venezolanos, algunos hasta perdieron su vida (…) impidieron con bombas lacrimógenas y perdigones mi juramentación ante el consejo legislativo como gobernador del Zulia y me destituyeron por negarme a juramentarme ante la falsa ANC; sabotearon por todos los medios la gestión de los diputados a la AN y allanaron mi inmunidad parlamentaria, bloquearon mi cuenta bancaria y la de mi esposa. Hemos sido asechados permanentemente por el Sebin».

Guanipa refirió al 21N y subrayó que no hay condiciones. «He sido defensor de la unidad, por eso respeto a la decisión de la mayoría de presentarse en este evento. Pero mi decisión personal es no postularme a cargo público alguno. A quienes sean realmente opositores y decidan postularse, mis respetos».

«Solo les pediría que no asuman campañas convencionales de fiesta electoral porque no estamos para eso».

Guanipa estimó que quienes resulten electos no pueden «ofrecer lo que no pueden cumplir, que no sucumban ante la dictadura porque es ella la verdadera responsable de la tragedia de nuestro país».

Asimismo, reiteró que tiene la «esperanza» de que la oposición logrará condiciones electorales y un cronograna que incluya presidenciales porque el centro es sacar a la dictadura».

El pasado 9 de julio, en un acto del comité político ampliado de PJ en el Zulia, los dirigentes Elimar Díaz y Avilio Troconiz presentaron la propuesta de que el primer vicepresidente AN/2015, Juan Pablo Guanipa fuera el líder de una «gesta» para recuperar al estado del chavismo.

Mientras que, su hermano Tomás Guanipa es el candidato de la MUD a la alcaldía del municipio Libertador.