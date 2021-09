México | Cierre de año | Capital México

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Este no será un trimestre normal en el cierre de las actividades del gobierno estatal y menos de los municipales, esta condición abre la puerta a decenas de suposiciones, de escenarios pues…

No tendría por qué ser diferente, es una opinión personal, pues si hojeamos un poco la historia, la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, desde su inicio, no ha resultado sencilla.

Me explico; apenas se estrenaba en el cargo y un sismo, cuyos daños aún se notan, lo obligó a cambiar la ruta que se había trazado. No fue nada fácil, sobre todo, porque hablamos del arranque de un gobierno.

Luego llegó la pandemia y de nueva cuenta a modificar la estrategia para atender los efectos del Covid-19. De ambas situaciones se ha salido bien, se sacrificaron tareas y programas, pues el objetivo inmediato fue la atención a la población.

Por cierto, resalto que no se trató de proteger sólo un sector, sino los planteamientos fueron para cuidar a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, en fin, sin distinción de edad o género.

Por cierto, en un principio fueron cuestionadas algunas acciones, sin embargo y a fin de cuentas, quedó claro las decisiones asumidas fueron correctas, con todo y que desde la Legislatura se “empantanaron” dos o tres propuestas que pudieron acelerar resultados positivos.

Este es un tema relevante, ya estaremos hablando de ello.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que en el sector limpieza alguien o alguienes nada más no encuentran la cuadratura al círculo y no salen las cuentas, mucho más después de que surgieron nuevas alertas con relación a Gott und Glück S.A. de C.V., y es que en esta ocasión su registro obrero patronal sólo lista a 902 trabajadores, aunque al momento ha sumado convenios que le implican tener en operaciones a 3 mil 300 afanadores.

Se trata de un desfase importante, sobre todo, al recordar que su adeudo por cuotas asciende a 14 millones 550 mil pesos y a 3 millones 659 mil por aportaciones a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez…

Así, sobre esta empresa se dice que ha hecho migas con Adriana Bernal, funcionaria cercana a la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas; además de entablar relación con Luis Anuar Estefan Garfias, director de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que la alarma suena tanto en la dependencia al mando de Rogelio Ramírez de la O, como en el organismo a cargo de Zoé Robledo.

Ya veremos el desenlace de este tema…

Otros plumíferos en el hilo me dicen, los probables nominados a salir de la alineación principal en la administración mexiquense andan que le prenden veladoras a los nuevos diputados, pues mientras no se pongan de acuerdo, no habrá sesión y menos comparecencias, eso simple y sencillo les permite permanecer, por lo menos, una quincena más.

Será…Por hoy, cierro pico. Shalom.

Mi correo es: [email protected]