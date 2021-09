Nueva Esparta | Choferes del transporte público relajan el cumplimiento del uso de la mascarilla

A pesar del aumento de casos en la región insular del Covid-19 y la aparición de una variante más agresiva. es preocupante observar cómo los conductores y colectores del transporte público en Nueva Esparta han relajado el cumplimiento de las medidas de prevención, como el uso del tapaboca, lo que motiva a mucho usuarios que teniendo en mano sus mascarillas, no la usen dentro de la unidad de transporte.

Zulay Marín, quien vive en el municipio Díaz, indicó que varios choferes de la línea que circula por su sector no usan la mascarilla, al igual que sus cobradores, pareciera que se sientes seguros y con ningún riesgo de contagiarse, lo que me alarma porque también suben personas sin el tapaboca, exponiendo a todos los usuarios del transporte, porque estos usuarios tampoco se lo colocan.

Por su parte, Carlos Montaño comentó que aunque la mayor parte de la población acata la medida del uso del tapaboca, muchas personas las han relajado, y otras no lo usan como es debido.

Notó que en rutas como la 4 de Mayo, Pampatar, los choferes y los colectores de esas líneas, recalcan antes de subir a la unidad y aún dentro de ella, el correcto uso de la mascarilla, lo que me parece es lo indicado, para evitar más contagios.

Choferes y usuarios del transporte publico nos cumple con el uso del tapaboca–C1.jpg / Foto: OLYANA MARCANO

Se pudo conocer que en el terminal de pasajeros de Porlamar, autoridades de la policía de Mariño y jóvenes pertenecientes a la policía comunal realizan constantemente monitoreo en supervisar el cumplimiento de esta medida, con esfuerzo, resaltan que es cuestión de conciencia de cada conductor y ciudadano en su cumplimiento.

Asimismo, otro usuario que no quiso identificarse, mencionó que deberían tomarse acciones contra estos choferes y personas que no usan la mascarilla, porque a su juicio, ellos creen que porque ya se vacunaron con sus dos dosis, son inmunes y no están en riesgo, sin pensar que ponen en peligro a otras personas y su propia familia, “estoy de acuerdo en que los sancionen”.

En las adyacencias del terminal se puede ver la presencia de una unidad móvil de vacunación contra el Covid-19 y pudimos conocer que alrededor de un 60% de los choferes pertenecientes a las diferentes rutas del terminal, se han vacunado, al igual que los motorizados que laboran como mototaxista en el lugar, sin embargo no se puede bajar la guardia, ni relajar el cumplimiento de las medidas.

El Sol de Margarita