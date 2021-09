Adriana Azzi: Horóscopo del 28 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 28 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Humildad.

Número de suerte: 854

Planes de casarte o de formar tu propia familia. Hecho curioso con muebles. Conoces una persona con poder económico. Pintas tu casa un cuarto con el color marrón. La prosperidad está en tu vida en este momento. Tendrás asesoría. No descuides a tu familia por el trabajo.

Trabajo: Sientes que tu jefe está por debajo de tus conocimientos. Llegas tarde a una reunión.

Salud: Cuidado con cortadas.

Amor: Tienes muchos desafiaos que tendrás que enfrentar con tu pareja. Avanzas con personas inesperadas.

Parejas: Transiciones importantes en tu vida que llegan en esta semana. Grandes negocios.

Solteros: Llega alguien del extranjero. Te llega un dinero. Convives con alguien de carácter fuerte.

Mujer: Conversación de negocio con mujer adulta que sale adelante. Compromisos que debes enfrentar.

Hombre: Cuidado con las relaciones tormentosas. Reunión familiar para tomar decisiones. Apoyo familiar.

Consejo: No te dejes llevar por el enfado y la impaciencia.

Tauro

Palabra clave: Equilibrio

Número de suerte: 264

Sientes que nadie se ocupa de las cosas. Debes delegar a cada quien su responsabilidad. Fin de un ciclo. Transformaciones y renacimiento. Final de algo. Tienes un proyecto exigente. Mejoramiento de tu estatus como resultado de tu trabajo hecho. Cambios favorables.

Trabajo: Logros que alcanzas. Firmas de documentos. Celebraciones y alegrías por dinero. Debes ir despacio.

Salud: Descansar.

Amor: Aprendes a ser feliz con quien estas. Bas a llegar lejos. Nuevas aperturas y cambios en tu vida.

Parejas: Caminos abiertos para lo que haces o quieres. Aprovecha la energía de esta semana.

Solteros: No culpes a los demás de tus equivocaciones. Si das amor es lo que recibes. Dudas que te atormenta.

Mujer: Hijos con malcriadeces o groserías. No permitas que otros se involucren en tu relación.

Hombre: Se abre una puerta para tu salida de algo oscuro. Sale el sol para ti. Mucho trabajo o responsabilidades.

Consejo: No les tengas miedo a las críticas.

Géminis

Palabra clave: Tristeza

Número de suerte: 399

Debes ser más cuidadoso (a). Cambios en tu vida por una mudanza que llega. A nivel de reuniones profesional sales favorecidos. Cambio de rutina. Sentimientos que dices. Cambios en tu hogar. Le harás la vida imposible a una persona que te hiso mucho daño. Ten seguridad en ti mismo.

Trabajo: Decisiones por llamadas inesperada. Lo que se fue se regresa. Aprobación de negocio.

Salud: Equilibrio.

Amor: Alegrías y triunfos en el amor. Invitación a paseo por sitio de mucho frio.

Parejas: cambio en fecha de viaje. Una persona que te ayuda en el amor. Todo tiene su final.

Solteros: Logros y cambio en profesión. Tendrás un aprendizaje pero que no se te olvide que debes ser más humilde.

Mujer: Llega una persona a tu casa con excelentes ideas. Llega la prosperidad a la puerta de tu casa.

Hombre: Estarás pensando demasiado por algo que te ofrecen. Se hace realidad tu sueño.

Consejo: Has el bien de todas las formas.

Cancer

Palabra clave: Optimista

Número de suerte: 402

Discusiones en la calle que no te conviene. Quieres hacer realidad todos tus sueños. Niño recién nacido en casa. Cuidado con una persona que no está seguro de su sexualidad. No tendrás elección en una reunión con un grupo. Viajes inesperado. Regalo que recibes como sorpresa.

Trabajo: Inicio de una nueva etapa en tu vida. Pierdes el control de algo. Conoces a una persona muy especial.

Salud: Dolores musculares pasajeros.

Amor: Alguien especial te dirá que eres el sol que brilla en su vida. Alguien cercano que habla mucho de ti.

Parejas: Alegrías celebraciones. Aclaras algo con una persona. Te alejas de personas vengativas.

Solteros: Tendrás una diferencia con una persona. Recuperas algo que se perdió en la calle.

Mujer: Debes hablar más con tu grupo familiar. Hijos que te buscan por viaje que organiza.

Hombre: Cambios en tu carácter. Grandes sucesos que cambian todo en tu entorno. Persona de cuidado a tu lado.

Consejo: No repitas lo que oyes.

Leo

Palabra clave: Felicidad

Número de suerte: 239

Deja la avaricia y sigue adelante. Estarás pensando o meditando lo que te sucede. Debes aclarar y madurar. La rueda de la fortuna te acompaña. En búsqueda de la felicidad. Hombre que se aleja de tu vida. Atenderás más a los niños de tu casa. Te dejan algo con una persona cercana.

Trabajo: Te invitaran a una reunión de política. Cambios en tus pensamientos por alguien cercano.

Salud: Sin novedad.

Amor: El amor a tu lado y no lo ves. Viajes a otra ciudad para visitar una persona que quieres mucho.

Parejas: Dejas algo por escrito. Estarás sometido a una presión. Cambios en tu estado de vida.

Solteros: Te sorprendes por algo que consigues en una caja que será como un tesoro. Sales de viaje.

Mujer: Situación política que te cambia la vida. Nuevos contratos. Resultado favorable de un trabajo duro.

Hombre: Te llaman para entregarte un dinero que te debían. Un problema de salud que se soluciona.

Consejo: Si te dedicas a algo piensa que no fue por casualidad.

Virgo

Palabra clave: Agradecer

Número de suerte: 281

Algo con un maestro. Estarás protegido por tu ángel de la guarda. Estarás pendiente de alguien especial para ti. No permitas que otros te manipulen. Una persona que no te presta atención. Harás una reunión especial por un matrimonio. Una historia que llega a tus manos y la sabes aprovechar.

Trabajo: Aumento de sueldo o bonos especiales que recibes. Alguien cercano que te aclara algo.

Salud: Molestia en la boca.

Amor: El amor llega a tu vida. Estarás indeciso pero el amor todo lo vence. Cambios y alegrías en tu casa.

Parejas: Situación en tu día a día que te involucra. Viajes de placer. Caminos abiertos para lo que quieres.

Solteros: Amigo te ayudara a tener algo que quieres. Buena suerte con algo que te llega. Recibes buenas noticias.

Mujer: Estas en la espera de alguien del pasado que llega y podrás solucionar.

Hombre: Algo con un documento de historias que Aprovechas. Recibes una tarjeta de crédito

Consejo: Para que discutir.

Libra

Palabra clave: Sabiduría

Número de suerte: 794

No abuses de la protección de los astros. Nostalgia por volver a tu casa o que las cosas sean igual que antes. Aléjate de personas negativas en tu entorno. Mujer que te vigila. Cuidado con lo que dices a otros en la calle. Compra de vehículo o cambios. Aprende lo que te está enseñando la vida.

Trabajo: Firmaras un importante negocio. Nuevas oportunidades. Encontrar nuevos rumbos.

Salud: Dolor en el abdomen.

Amor: Alguien mira las estrellas y está pensando en ti. No pierdas ese gran amor por malcriadeces.

Parejas: Reencuentro contigo mismo. Tomaras un descanso en casa de playa. No gastes más de lo que tienes.

Solteros: Pendiente se acaba la soltería. Nuevas oportunidades para alcanzar algo.

Mujer: Interés único en lo que te viene. Escribes a una persona que esta fuera en otro país.

Hombre: Recibes algo grande en tu vida una venta que soluciona problemas. Embarazo en tu casa.

Consejo: Se alegre y optimista, dios está en ti.

Escorpio

Palabra clave: Generoso

Número de suerte: 277

Fin de una era. Tendrás una evaluación donde sales favorecido. Harás una misa a tus muertos. Fin de un ciclo inicias otro. Cambios en la vivienda. Compra inesperadas. Un examen final. La suerte se activa en esta semana juegos al azar. Te consigues con una persona especial. Bodas.

Trabajo: Tomas una decisión que te cambia la vida. Te separas de alguien por diferencia laboral.

Salud: Malestar gripal.

Amor: Dirás que das la vida por estar con una persona. Éxito en lo que estás haciendo muchas bendiciones para ti.

Parejas: Mucha agresividad. Debes aprender a relajarte. Exceso de energías que debes canalizar.

Solteros: Nuevos negocio. Resuelves una situación económica. Preocupación por hijo. Deja de actuar sin pensar.

Mujer: Regalos en flores. Eliges una persona del pasado para que trabaje contigo. No le hagas caso a los chismes.

Hombre: No tengas miedo a lo que haces o pensar hacer adelante. Cambios por viaje.

Consejo: Trata de ser alegre y optimista.

Sagitario

Palabra clave: Inteligencia

Número de suerte: 902

Tomas en cuenta alguien del pasado que necesitas y es responsable. Hombre de poder que llega a las puertas de tu casa con ofrecimientos. Tendrás un progreso lento pero seguro. Viajes por negocios. El dinero puede llegar. Día que será muy positivo y próspero.

Trabajo: Trabajo duro pero bien recompensado Debes preocuparte más por los sentimientos de otros.

Salud: Buenas energías.

Amor: Algo con ropa blanca por algo de una iglesia. Cuídate de las tentaciones con una persona conocida. Tu pareja preocupada

Parejas: Algo nuevo se proyecta. Disfruta y vive al máximo. Te sientes vacío o no sabes lo que quieres.

Solteros: Madre que te ayuda en un problema económico. Recuperas algo. Noticia inesperada.

Mujer: Venta de casa. Liberas las malas energías. Debes ser consecuente en lo que haces o quieres.

Hombre: Salidas nocturnas con una persona especial. Tendrás oportunidad de recibir un dinero.

Consejo: No pierdas tu equilibrio interior.

Capricornio

Palabra clave: Decepciones

Número de suerte: 882

Nuevos horizontes. Logras un empleo. Hombre que te busca por mensajes. La rueda de la fortuna está contigo en cambios. No te sientas cohibido (a) habla lo que quieres. Estas tomando las cosas a la ligera. Varias personas esperan por tu decisión. Deja las cosas escritas nada de palabras.

Trabajo: Colaboran contigo un familiar. Dinero que recibes que estaba pendiente.

Salud: Malestar general.

Amor: Celebraciones y brindis. Dudas por inversión. Paseos en sitio de agua. Fertilidad.

Parejas: Asistes a una iglesia por matrimonio o bautizo. Limitaciones. Conflicto por un dinero.

Solteros: Te sentirás muy solo (a). Cuidado con lo que piensas o haces. Cuidado con traición.

Mujer: Una persona que te asesora en documento legal. Escucha tu vos interior. Debes aceptar los mensajes que te envía.

Hombre: Amigo que es falso. Descubres algo que te desilusiona. Alguien te ayuda a recuperar algo perdido.

Consejo: Mantén tu equilibrio.

Acuario

Palabra clave: Esfuerzo

Número de suerte: 674

Deja todo lo que no funciona atrás. Compra de adorno de color verde. Un nuevo amor. Veras a una persona que no te cumple con lo que ofrece. Hecho con un agua que se derrama en tu casa. Algo del pasado que no termina. Debes llevar las cosas con calma. Hombre que te dará una idea o te ayuda.

Trabajo: Analiza en lo económico los gastos. Cuidado con los compromisos de pagos.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Alegrías celebraciones bienestar. Si das amor eso recibes. Una persona que no te entiende.

Parejas: Debes hacer otra cosa, ser más creativo. En el amor esta semana serás triunfante.

Solteros: Brilla el sol en esta semana todo lo que inicies te traerá buenas recompensa.

Mujer: Evita las peleas o las discusiones. Deja que todo fluya. En el amor alguien avanza en tu vida. Deja tu pasado.

Hombre: Recibes un documento de estudio pendiente. Te declara alguien sus sentimientos por ti.

Consejo: Todas las tempestades pasan.

Piscis

Palabra clave: Serenidad

Número de suerte: 232

La parte económica esta activada. Hay cosas rápidas que llegan para ti. Un nuevo contrato. Ese viaje que estabas planeando se hace realidad. Te regresas a tu antigua vida. Venderás una vivienda o terreno. Pensaras mucho para tomar decisiones de cambios. Concretas un negocio.

Trabajo: Se claro (a) en el negocio que planteas. Hombre que te plantea un trabajo en su empresa.

Salud: Estabilidad.

Amor: El amor lo recuperas pero con la verdad. Necesidad de afecto. Se equilibran fuerzas.

Parejas: Darás mucho más de lo que puedes pero tendrá consecuencias. Estarás de reposo o necesitas descansar.

Solteros: No te apegues al pasado. Nuevos procesos en tu vida. Cambios positivos. Brindis familiar.

Mujer: Se soluciona un problema de moneda extranjera. Evita las discusiones no te enfrentes.

Hombre: Realizas un proyecto profesional. Tendrás malos entendido en tu entorno. El amor es de magia y detalles.

Consejo: Si corres demasiado, te cansaras.

