Álex Saab denunció ser objeto de atrocidades en la cárcel +CARTA

El empresario colombo-venezolano Álex Saab hizo llegar este lunes a Ciudad de México una carta dirigida a la delegación del chavismo en la mesa de diálogo.

La misiva fue calificada de emotiva por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y líder de la delegación chavista en las negociaciones con la oposición venezolana, quien la divulgó en su redes sociales.

«Esta carta de nuestro delegado Álex Saab la recibimos esta mañana los miembros de la delegación del Gob Bolivariano. Su mensaje nos conmovió y al mismo tiempo sentimos profunda indignación x las atrocidades cometidas contra nuestro diplomático. Se impondrá la verdad y la vida!», escribió Rodríguez al presentar el documento.

¿QUÉ DIJO ÁLEX SAAB?

Entre las frases más destacadas dejadas por Saab estuvieron las presentes:

«A mi gobierno y nuestra delegación, no saben cómo me ha conmovido saber el gesto hacia mi persona que tuvieron al llegar a México (…). Les estoy y les estaré siempre eternamente agradecido a toda la delegación y a nuestro gobierno por ese honor que me brindaron».

«Fui secuestrado por Trump, sus secuaces y su política fallida hace 473 días. Me hab torturado en Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron. Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día hasta hoy».

«Me han negado la atención médica entre tantas otras cosas básicas del derecho humano. Aún me dejan a veces hasta sin agua por días porque, según ellos, deben pasar las botellas transparentes por rayos X y la máquina siempre se les daña».

«A Norte América, en su impotencia, me amenazan constantemente incluso con buscar algo de que acusar sin razón alguna a mis hijos, si yo no cedo a sus pretensiones de dejar de servir a mi Patria y denigrar falsamente contra mi gobierno».

«Vi la muerte de mi padre y de mi madre en este secuestro, solo, sin despedirlos; no fue culpa del COVID, sino de su tiranía».

