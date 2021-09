David Uzcátegui dijo que la MUD le hizo «una cochinada» al inscribir a Carlos Ocariz

Cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones regionales y municipales del 21N, David Uzcátegui (Fuerza Vecinal) sigue atacando a Carlos Ocariz (PJ), y aseveró que la MUD le hizo una «cochinada» al haber inscrito a este último como candidato a la gobernación, este fin de semana.

En entrevista concedida a Primera Página, Uzcátegui -ex PJ- reiteró que quiere primarias y esta vez dijo que serán «dentro de un mes con la presencia de integrantes de la Academia de Historia».

Luego de que también se inscribió como candidato a la gobernación de Miranda, Uzcátegui aprovechó para arremeter contra la MUD. «Entre gallos de media noche, la MUD a través de un pacto inscribió la candidatura de Carlos Ocariz y se consolidó la primera cochinada, porque para mí es una cochinada. Esperaron al último instante, después de la media noche y luego, empezó la extorsión con la tarjeta».

Según contó Uzcátegui, la MUD pidió a los alcaldes de Fuerza Vecinal que no se postularán con su tarjeta. «Les dijeron que renunciaran para inscribirse con la MUD y ellos al final debieron adherirse a la MUD».

Además, dijo que el jefe de campaña de Ocariz, Juan Carlos Caldera «chantajeó al candidato de Fuerza Vecinal en Charallave para que fuera apoyado por la MUD».

Uzcátegui reconoció que todo esto es «un espectáculo» y subrayó que lo mejor para evitarlo «es con primarias».

«Ellos no quisieron hacer primarias porque no tienen los votos necesarios, y no sabes el nivel de descontento que hay en la dirigencia porque se repartieron los cargos como barajitas», estimó y alabó a AD «quien hasta el último momento, presionó para que se hiciera lo correcto en Miranda».

Uzcátegui negó tener nexos con el chavismo. «Nosotros vamos a seguir hasta el final y seguiremos proponiendo primarias, va a quedar demostrado quién le está haciendo un favor al gobierno. Quiero alertar a todos los mirandinos porque ayer estaban desatados creando matices de opinión, intentando relacionarme con el gobierno».

«Yo no tengo ningún trato con nadie del gobierno, no conozco a Maduro ni a nadie, no chateó con nadie».