Hotel Alba Caracas será administrado por concesionario turco

El pasado 30 de marzo de este año, el Ministro para el Turismo, Alí Padrón, suscribió un acuerdo de cooperación entre Rusia y Venezuela, por el que ahora están llegando 76 vuelos con turistas rusos a Nueva Esparta.

Padrón señaló que en dicho acuerdo se plantearon elementos como «el tema promocional de Venezuela, el tema promocional de Rusia, la cooperación en distintos ámbitos y que tiene que ver también obviamente con la visita de turistas rusos hacia Venezuela y venezolanos hacia Rusia. Rusia es un socio estratégico de Venezuela y habíamos tocado todos los elementos de interés entre ambos países, pero faltaba turismo».

Precisó que en los próximos meses van a estar llegando a Venezuela 76 vuelos, «en el primer vuelo llegaron 437 turistas, un avión gigantesco. Ellos están ahorita en Nueva Esparta y tienen la posibilidad de movilizarse a través de un esquema de burbuja».

«Nosotros estamos convencidos que esta es una actividad que va a llevar bastantes frutos para el desarrollo, el crecimiento del estado Nueva Esparta. Y eso va ir derivando hacia otros espacios, en la medida que vamos evaluando, vamos avanzando siempre teniendo presente esa realidad de la pandemia, agregó.

Señaló que se han hecho acuerdos similares con países como Turquía, Bielorrusia, China e Irán y actualmente se está trabajando en acuerdos con otros países como «Jordania, países árabes, Azerbaiyán, Kazajstán…países de la ex Unión Soviética que tienen dificultades para viajar a otros espacios de Europa, por ejemplo y que Venezuela les ofrece, no solamente un país megadiverso, sino un país que tiene unos altos niveles de protección contra el coronavirus en comparación con países vecinos».

Señaló que la apertura turística está generando un crecimiento comercial en la entidad. «El señor de un automercado nuevo en la Isla de Margarita me dijo que los dueños de hoteles han ido a comprar productos. Allí empieza una reactivación paulatina».

El jefe de la cartera de turismo precisó que en 2020, la caída del turismo a nivel mundial fue casi del 80%.

«Aquí cerramos las fronteras y recientemente fue que se autorizó la apertura de 14 aeropuertos», manifestó.

– Hoteles en manos privadas por concesión –

Señaló que el Estado le ha estado entregado al sector privado hoteles en concesión, sin embargo resaltó que «los hoteles siguen siendo del Estado», y explicó que «nosotros estamos trabajando en alianzas comerciales para la administración y comercialización de los hoteles. Campamento Canaima es uno de ellos, posadas en Los Roques, hoteles en Morrocoy. Aquí estamos trabajando con el Alba Caracas para entregarlo en alianza».

Destacó que aspira entregar las instalaciones del hotel Alba Caracas en diciembre. «Estamos trabajando para que eso sea así. Aunque siempre hay por allí elementos que se nos escapan de las manos», explicó.

Padrón dijo que se trata de alianzas, «el Estado venezolano preserva el 100% de la propiedad; solamente estamos trabajando la alianza comercial para la administración y comercialización», detalló al tiempo que anunció que la alianza se realizó con una empresa turca.

«Vamos a tener allí un maravilloso hotel en los próximos meses. Hemos tenido otros hoteles que entregamos en alianza comercial y estamos evaluando el desempeño, de manera tal que nosotros podemos decir que la alianza ha sido un éxito».

Sin embargo, considera que la paralización del turismo por la pandemia ha afectado la inversión, y la capacidad de alojamiento. «Pero hemos venido reactivando de manera paulatina. El turismo se ha venido reactivando paulatinamente, vamos alcanzando números favorables con la visión puesta de ser una potencia en turismo».

Para ello, dijo que se debe «capacitar y formar, sensibilizar a las comunidades, traer inversión nacional, extranjera, pública, privada, comunal. Tenemos que gestionar los destinos, certificación de rutas. Es un trabajo importante. Venimos de una economía rentista-petrolera, de turismo emisivo y tenemos que ir a una economía productiva».

– Propiciar el turismo nacional –

Dijo que a pesar de las dificultades y limitaciones, «nosotros estamos enfocados ahorita en el turismo de la proximidad. Es decir, que la gente pueda hacer turismo en los espacios cercanos. El caraqueño va a La Guaira, a Miranda».

En tal sentido, dijo que la primera gran restricción es derivada de la pandemia, «pero hay otras, la merma de la capacidad adquisitiva del venezolano producto de la guerra económica, de las sanciones, que han afectado de manera sensible las finanzas». No obstante, considera que «hay una parte de la población no despreciable que tiene capacidad adquisitiva y ha venido ocupando los espacios. Ahorita estuve en Margarita y la capacidad hotelera estaba casi al máximo en turistas nacionales. Eso nos permite soñar. Vamos a ir estabilizando todos los elementos de la sociedad».

– Mercado de valores –

El ministro de turismo considera que todas las reuniones estratégicas, la del mercado de valores es una de las más importantes, ya que la capacidad crediticia está muy afectada.

«Los bancos tienen una mermada capacidad para dar créditos y en el caso del crédito turístico es cero. Entonces hay que buscar opciones creativas y una de esas es el mercado de valores. En ese sentido sostuvimos reunión con el presidente de la Bolsa Pública Bicentenaria, Bolsa Descentralizada y el de la Bolsa de Valores de Caracas; estuvieron prestadores de servicio, la Cámara Hotelera, evaluando cuáles son esas posibilidades para obtener financiamiento, no crédito, a través del mercado de valores».

Explicó que el mercado de valores va a permitir tener financiamiento para el capital de trabajo, para pequeñas y medianas inversiones. «Ese financiamiento te va a permitir ir trabajando sobre el planteamiento que existe de la falta de crédito. Un hotelero necesita recursos frescos para invertirlos en una obra de infraestructura pequeña».

Padrón reiteró que el turismo «nos va a permitir ir avanzando, recaudando recursos necesarios para mejorar la calidad de vida. Porque el turismo es desarrollo, es crecimiento e inclusión», dijo en una entrevista ofrecida a Últimas Noticias.