Paula Bevilacqua recibió una propuesta indecente (+ Imágenes de sus cachetes)

La actriz venezolana, Paula Bevilacqua, relató cómo surgió la idea de protagonizar su nuevo podcast «Horario Restringido», tras revelar detalles de su vida sexual en una entrevista anterior.

En su programa estrenado recientemente la artista venezolana tiene invitados especiales para hablar de temas atrevidos, y confesó que la idea surgió gracias al Circuito Unión Radio a quienes le gustó su entrevista con el rapero venezolano Budú.

«Ellos me vieron en una entrevista con Budú, donde hablábamos de sexo y todo aquello y les encantó y me dijeron ‘Nosotros queremos esa Paula’ que habla relajado, orgánico, natural y la queremos en este podcast», dijo.

Asimismo, la artista contó que Horario Restringido trata con los invitados de forma interpersonal, basado también un poco en su vida íntima pero de forma elegante. Además, reveló que aceptó este reto de buena manera «me pareció súper cool y yo dije bueno, me arriesgo, vamos a darle».

Por otra parte, dijo que ella siempre busca de reinventarse en el medio y esta fue una buena oportunidad para hacer algo distinto, acotando que es un formato de entrevista distinto a los habituales.

Finalmente dijo que entre sus invitados están abiertos a recibir no solo actores sino a comediantes, influencers, psicólogos, sexólogos.

LOS CACHETES:

Pese a que la mujer del actor Cristóbal Lander presumió del retrato profesional para mostrarse muy alocada, lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue íntima de la actriz, y es que esta lució un sensual bikini que evidenció la parte baje de su cuerpo.

Por consiguiente, internautas no dudaron en comentar la fotografía de Paula Bevilacqua, haciendo énfasis en el “bollo” de la mujer: “Quien le dio aumento jajaj”; “Que grande ese bollo Dios mío; Coño Paula diclofenac e ibuprofeno cada 8 hr para bajar la hinchazón”; “Ñelda… Tan flaca y con el bollo tan grande jajaja”; “He visto el triángulo de las bermudas, he visto la pata de camello, he visto”.