Perú | Dina Boluarte sobre visita de Evo Morales en Perú: “Eso no me preocupa ni me molesta”

La vicepresidenta del Perú Dina Boluarte recordó y comparó los viajes políticos de Alán García con la presencia de Evo Morales en nuestro país

Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú, se pronunció sobre la visita del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Quien fue el invitado especial del evento denominado “La juventud y la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia del siglo XXI”, en la región de Arequipa.

El conductor de Canal N le consultó a Boluarte sobre la visita de Evo Morales y ella ratificó que la presencia del ex mandatario, “no le preocupa”, de la misma forma lo calificó como una persona “carismática” y “sencilla”.

“Evo ha estado en Arequipa. Evo ha venido para la juramentación, es la segunda vez que ha venido, como cualquier político lo invitan. A Alan también lo invitaban al extranjero, Evo está en esa misma condición. He conversado con él, no me molesta, ni me preocupa su presencia. Me parece una persona noble, sencilla y un con carisma tremendo, el pueblo peruano lo quiere a Evo, ¿por qué negar eso?”, fueron sus palabras para ‘Agenda Política’.

Así mismo, Dina Boluarte, afirmó que el partido político español Vox también se reunió con Fuerza Popular y Renovación Popular.

La titular del Midis expresó: “También vinieron los de España, del grupo de derecha, los del Vox. Han estado por acá. También habría que decirles a ellos ¿no? Por qué si firman con López Aliaga, Keiko Fujimori, bajo el cliché de que estamos bajando el comunismo, terrorismo”.

De la misma forma Boluarte indicó, que el viaje de Evo Morales es como el cualquier líder político, por lo que no dudó en colocar como ejemplo al fallecido exjefe de Estado, Alan García, quien viajaba y brindaba conferencias en diversos países.

“Y como cualquier político… Yo recuerdo a Alan García cuántas veces lo invitaban al extranjero, iba y hablaba, ¿no? Evo está viniendo en esa misma condición y está dando sus mensajes como un líder político. (Eso) no me molesta, no me preocupa”, fue su comentario en el programa de Canal N.