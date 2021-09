Ambulatorios cierran en Carabobo por falta de insumos médicos, denuncia Colegio de Odontólogos

El Colegio de Odontólogos del estado Carabobo denunció este miércoles el cierre de ambulatorios en la región por falta de insumos médicos así como de bioseguridad para protegerse contra el Covid-19, reportó TVV Noticias.

Además el vocero del gremio de odontólogos alertó que los servicios de cirugía bucal y maxilofacial son los que están atendiendo las emergencias en los hospitales, de acuerdo a la reportera Gabriela Suniaga.

“Para los servicios maxilofacial no se puede atender todas las emergencias odontológicas que se presentan como por ejemplo una odontalgia, un absceso dentoalviolar, como un paciente que llegue con algún síndrome doloroso por bruxismo. Esos son tratamientos propios que se deben realizar en un consultorio odontológico, y que lamentablemente nuestro país actualmente no goza de los insumos, ni de los beneficios o recursos para poder satisfacer las necesidades de los pacientes”, afirmó Giovanny Girón, miembro del Colegio de Odontólogos de Carabobo.

Además reveló que “hay ambulatorios que tienen dos años cerrados porque el personal no se ha vacunado, porque no les llegan insumos de bioseguridad para trabajar y el odontólogo corre el 100% de riesgo de infectarse de Covid-19”.

A pacientes de odontología se les pide una colaboración, que no es legal, pero no llegan recursos del Estado



Ante la falta de atención en hospitales públicos, el vocero señaló que una consulta privada puede costar hasta 20 dólares, y la pensión de una persona mayor es de solamente dos dólares mensuales en su equivalencia en bolívares.

“Por lo general desde hace bastante tiempo a los pacientes se les pide una colaboración que obviamente sabemos que eso no es legal, porque la institución pública debería suministrar todo, pero como casi nunca llegan recursos y cuando llegan, llegan muy escasos. Tenemos una población bastante grande en el estado Carabobo que amerita atención odontológica y los entes públicos no se dan abasto (sic) para prestar este servicio. A los pacientes se les pide colaboración de agua, de desinfectantes, material de bioseguridad o descartables para poder prestarles servicio porque a veces a nosotros mismos no nos dotan de batolines de bioseguridad, de los gorros, de las caretas para protegernos y prestar el servicio”, denunció Girón.

Giovanny Girón finalmente precisó que al menos 70 odontólogos del país han fallecido por complicaciones asociadas al Covid-19.