Catherine Fulop dice por qué no regresa a Venezuela: ‘Me quieren presa’

En una reciente entrevista para El Nacional, la exitosa actriz venezolana radicada en Argentina, Catherine Fulop reveló la verdadera razón de por qué no ha vuelto a Venezuela y comenta con tristeza que no ve a su mamá desde hace tres años.

Al ser cuestionada sobre el tiempo que tiene sin visitar su tierra, Fulop comentó: ‘’La ultima vez que fui, Oriana tenía 16 años (hoy tiene 25). Tengo familia en Miami y he estado dos meses ahora y la pasé súper bien. Me vine con unos kilos de más, pero bien vividos. Fue lindo ver a mis hermanas, a mis sobrinos, amigos’’.

Acto seguido, dejó claro que no viaja a Venezuela porque la pueden meter presa tras la creación de la famosa ley del odio: ‘’Tengo bastantes cuentos de amigos que han hablado mal del régimen en las redes y en las revistas y la pasaron mal. Hay una ley en Venezuela que se llama la Ley del Odio y pueden detenerte. Tengo amigas que solamente por decir que es una dictadura les han sacado el pasaporte y no pueden salir del país, las tienen como rehenes. A un cantante muy famoso le sacaron el pasaporte y tuvo que salir de Venezuela por la frontera, por Colombia. A otro conocido, también cantante, lo bajaron del avión, lo metieron en un cuarto y lo tuvieron allí no sé cuántas horas. Otra amiga lo mismo. A lo mejor no te meten preso pero la pasas mal. Es un país sin estado de derecho y eso es peligroso. Estoy esperando que Venezuela vuelva a ser libre para ir a mi tierra, mirar mis playas y me encantaría poder ver a mi mamá. Pero por ahora no es posible’’.

Sobre el tiempo que tiene sin ver a su madre, quien vive en Venezuela, la señora Cleopatra García indicó que tiene poco más de unos tres años sin verla porque es muy mayor y se le complica además el viaje por el tema del pasaporte venezolano: ‘’Tengo más de tres años de no verla. Quizá para el año que viene, si tiene ánimo de subirse a un avión. Lo que pasa es que está grande, le duelen las rodillas y no le pudo decir ‘vete a Miami’. Pero quizá nos encontremos en Aruba. Para los venezolanos es muy difícil viajar por los pasaportes, las visas, los permisos. Es todo muy triste y complicado, no le deseo a nadie que un grupo de delincuentes te robe tu país y pierdas tu patria’’.

Comentó que su vida en Argentina lleva 28 años, muchos más que los que vivió en su nación: ‘’Tengo más tiempo aquí, es verdad: me fui a los 24 años de Venezuela y acá llevo 28. En Argentina está mi hogar, mi familia. Quiero a mi Argentina tanto como quiero a Venezuela. No puedes elegir dónde nacer pero sí dónde quieres vivir. Y si tengo que vivir y morir en un lugar es aquí. Además ya tengo la ciudadanía argentina. El día que me la dieron mis suegra lloraba conmigo de emoción. Soy argentina después de tantos años aquí y la jura fue tan hermosa. Tantos años cantando el himno, ayudando a mis hijas con las tareas de la escuela y aprendiendo sobre esta tierra. Siempre hincho por Argentina, y se me complica un poco cuando juega con Venezuela (ríe). Los que somos extranjeros, lo somos siempre: acá y allá porque acá me dicen que hablo como venezolana y en Venezuela que hablo como argentina’’.

por Gossip Vzla

