Editorial ¿Error de buena fe o malicia en nota sobre discurso de Guaidó?

Dentro y fuera de Venezuela, se conoce que somos muchos los que hemos dado todo en la lucha por la libertad de expresión. Ese esfuerzo colectivo, nos obliga a ser cuidadosos con lo que decimos y muy especialmente lo que publicamos.

Los lectores son capaces de detectar los medios de comunicación que son equilibrados, los que se entregan a uno u otro lado, los que cometen errores involuntarios, pero también los que mienten deliberadamente. De los cuatro tipos, los últimos son los que más daño hacen a la libre prensa.

En EEUU, siendo uno de los países con mayor protección a la libertad de publicar, existe una sentencia en el caso New York Times vs Sullivan, en la cual se establece lo que se conoce como “doctrina de la real malicia”, y su relevancia.

Esta jurisprudencia normativa sirve de referente a nivel mundial, y establece la diferencia entre informar de buena fe lo falso y el falsear la verdad deliberadamente o de manera maliciosa. La importancia en la distinción, más allá de lo moralmente evidente, es que la primera no genera responsabilidad, por el contrario, la publicada con mala fe hace responsables al autor y también al medio.

Al mediodía de hoy se produjo un acto con la participación de las organizaciones políticas que acompañan a Juan Guaidó, el evento en una plaza pública, con cobertura instantánea por diversas redes sociales hace fácil verificar la información, por lo que nos llamó la atención el que un medio de comunicación titulara y diera contenido a un tema que no teníamos dentro de lo expresado en el evento.

Hicimos lo que el protocolo de todo medio de comunicación exige, consultamos con otras fuentes y especialmente con la oficina de prensa de la fuente original, en este caso la que genera el contenido informativo de Guaidó.

En todos los casos la respuesta fue la misma: “El presidente interino, no habló del tema de los activos en el extranjero, en su discurso del día de hoy”. Nuestro interés en la verdad no hizo más exigentes y entonces recibimos de personas encargadas un archivo denominado “barrido de medios” (una lista con todos los medios que hicieron mención al discurso) y otro con el título “texto del discurso”, el resultado era el mismo: Guaidó no había hablado del tema.

La nota original del medio con la información desmentida, fue reproducida por otros dos medios con la consecuente imprecisión. Esta cadena puede tener uno o todos los eslabones de mala fe, o ninguno aunque todos unidos a lo que resulta ser incierto.

El tema, por lo menos para nosotros, no es Guaidó, en realidad es más importante que él y que nosotros, es proteger la institución de la libertad de expresión aunque al hacerlo perdamos, como todos saben, nuestra propia libertad personal.