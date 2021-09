El 21N será un desastre y la MUD no ganará ninguna gobernación: Ramón José Medina

El vicepresidente del instituto Fermín Toro, Ramón José Medina y ex directivo de la MUD criticó este miércoles que la oposición no haya entendido que debía llegar a acuerdos para lograr candidaturas unitarias y estimó que el 21N será «un desastre» porque no ganarán ninguna gobernación.

En entrevista concedida a Román Lozinski, Medina declaró «el 21 perdimos la oportunidad, yo creo que van a ser un desastre los resultados electorales. No creo que haya ninguna gobernación asegurada. Donde tenemos gobernadores, vamos divididos”.

“Donde tú dividas, pierdes. Era obligante aún más el hecho de que tenían que ponerse de acuerdo”, condenó. Al tiempo que rechazó que la oposición se haya repartido las candidaturas y que en estado como Lara, la oposición vaya dividida: Luis Florido y Henri Falcón.

Sin embargo, destacó que la oposición debe reconstruir la unidad y prepararse para las próximas elecciones presidenciales. “La posibilidad de reestructurar la oposición, de restablecer una unidad fuerte en la cual se respetaran los liderazgos regionales, pero lo que hemos visto es un espectáculo bastante triste donde han prevalecido son intereses menores, un sectarismo que no tiene cabida en este momento. Nosotros deberíamos es estar preparándonos para un proceso en el cual la Unidad pudiera terminar de salir de esta crisis y esta tragedia”.

Según sus estimaciones, solo participará el 50% de los electores debido a los más de 6 millones de venezolanos en el exterior y la abstención.

Sobre México, indicó que “es una cosa a mediano plazo, es importante hacerlo, pero eso no es excluyente sino más bien complementario del proceso electoral, porque debemos prepararnos hacia el futuro, sea el 2024, 2023 o 2025 que vayamos a tener una elección presidencial”.