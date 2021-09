Ex estrella de Jackass fue enviado a rehabilitación al caer en crisis

Funcionarios de la policía de Miami fueron al hotel donde se hospedaba Bam Margera, el ex actor de Jackass, para trasladarlo a un centro de rehabilitación.

El pasado lunes, el actor que participaba en el programa de retos extremos ‘Jackass’, Bam Margera fue esposado por los agentes de la policía de Miami; para llevarlo al centro donde recibirá ayuda para su adicción a sustancias psicotrópicas.

Según indicaron los cuerpo policiales, al llegar al lugar donde residía el artista de 42 años, pudieron notar que éste se encontraba en un estado emocionalmente angustiante.

El acontecimiento ocurrió en el Don Cesar Resort Hotel en St. Pete Beach, cerca de las 5:30p.m., de el pasado lunes 27 de septiembre.

La Policía informó que en el interior de la habitación que ocupaba el ex participante de Jackass encontraron una orden judicial que para ingresar a un centro de rehabilitación en Miami.

Aunque fue esposado, los oficiales explicaron que Margera no fue arrestado; y que no tiene cargos pendientes con la justicia como habían dicho algunos medios de comunicación de la ciudad.

Recientemente Bam fue excluido de la franquicia «Jackass», la cual pertenece a Johnny Knoxville y es dirigida por Jeff Tremaine.

Esta no es la primera vez que Margera acude a un proceso de rehabilitación.

Bam, que también fue Skater profesional, ha tenido una vida muy turbulenta últimamente, debido a que su esposa actualmente está pidiendo la custodia de su hijo de 3 años, Phoenix Wolf, y sus grandes cantidades de consumo de estupefacientes.

El artista confesó en uno de sus relatos que durante una de sus terapias sintió que iba a morir por suicidio o por sobredosis.

Tiempo después, dijo que una mujer de Miami lo ayudó en su proceso de desintoxicación y que fue de gran ayuda.

La mujer que no fue identificada, ha ayudado a varios artistas del ámbito del rock, como AC/DC, y algunos otros, según reseñó Miami Diario.

Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo deberá permanecer Margera en este nuevo proceso de desintoxicación y cuál será su próximo destino.

