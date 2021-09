Fuerza Vecinal, fundado por Gustavo Duque, sigue apoyando a candidatos fuera de la MUD

Como consecuencia de la falta de acuerdos, el escenario para lograr la unidad opositora de cara a las elecciones del 21 de noviembre cada día se ve más cuesta arriba. No es solo la falta de condiciones electorales y políticas que garanticen una elección libre, sino la pugna por inscribir candidaturas se intensifica cada día.

El partido Fuerza Vecinal, fundado por alcaldes opositores, sigue dando su apoyo a candidatos fuera de la MUD: David Uzcátegui, Antonio Ecarri y Henri Falcón.

Establecido oficialmente el 26 de junio de 2021, Fuerza Vecinal se conformó desde 2017 por quienes nunca abandonaron la vía electoral, en contraposición al G4 y otros partidos quienes en el año 2017 se apalancaron en la abstención para «lograr la salida de Nicolás Maduro».

Ese día el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, reunido en la plaza Altamira de Caracas junto a los alcaldes León Jurado, de San Diego; Elías Sayegh, de El Hatillo; Josy Fernández, de Los Salias; Morel Rodríguez, de Maneiro; Gustavo Delgado, de San Cristóbal; Leonel Cegarra, de Andrés Bello; y Darwin González, de Baruta, lanzaron Fuerza Vecinal.

El partido fue creado como tarjeta para unir a los opositores para las elecciones regionales de 2021 en caso de que la MUD decidiera no participar en estos comicios. Y postuló a a candidatos a alcaldes, consejos legislativos, y postuló a David Uzcátegui a la gobernación de Miranda.

Pero luego de que el G4 anunció su participación, Fuerza Vecinal y la MUD parecen haber iniciado una lucha por las candidaturas, que se ha hecho más evidente a medida de que se cierran los plazos para las postulaciones y sustituciones de candidatos, y la esperanza de tener candidatos unitarios en todos los estados se desvanece.

Ocariz – Uzcátegui

Tras varias semanas de diatribas -encuestas y señalamientos- entre el exconcejal David Uzcátegui y el ex alcalde de Sucre y militante de PJ, Carlos Ocariz, la MUD inscribió este sábado al representante de la tolda aurinegra como candidato a la gobernación del estado Miranda. Pero, Uzcátegui no lo aceptó, y no dudo en calificar la inscripción como «una cochinada» y también se postuló como candidato, pero con la tarjeta de Fuerza Vecinal.

En consecuencia, -hasta el momento- para disputar contra Héctor Rodríguez, la oposición irá con dos candidatos: Ocariz por la MUD y Uzcátegui por Fuerza Vecinal.

EL 3 de septiembre Ocariz declaraba que tenía en sus manos los resultados de dos de las cuatro encuestas contratadas de mutuo acuerdo con Uzcátegui, que ambas habían sido auditadas y que ambas lo daban a él como ganador; pero que no tenía los resultados de las otras dos auditorias. Por su parte Uzcategui, indicaba también en declaraciones a los medios que él había ganado tres de las cuatro encuestas contratadas y de una vez invitó a Ocariz a ser su jefe de campaña para la justa por la gobernación de Miranda.

Este sábado en su cuenta Twitter Ocariz dijo que “Hemos recibido la inmensa responsabilidad de ser el abanderado de la Unidad para cambiar a nuestro amado estado Miranda. A partir de ahora, nos toca a todos juntos, sembrar de esperanza cada rincón de nuestro estado. Arriba Miranda!”, escribió al publicar la planilla de inscripción del CNE.

Pero, para Uzcátegui no es suficiente. Cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones regionales y municipales del 21N, David Uzcátegui (Fuerza Vecinal) sigue atacando a Carlos Ocariz (PJ), y aseveró que la MUD le hizo una «cochinada» al haber inscrito a este último como candidato a la gobernación, este fin de semana.

En entrevista concedida a Primera Página, Uzcátegui -ex PJ- reiteró que quiere primarias y este lunes, dijo que serán «dentro de un mes con la presencia de integrantes de la Academia de Historia». Durante una entrevista concedida a Globovisión, Uzcátegui aprovechó para arremeter contra la MUD: «Entre gallos de media noche, la MUD a través de un pacto inscribió la candidatura de Carlos Ocariz y se consolidó la primera cochinada, porque para mí es una cochinada. Esperaron al último instante, después de la media noche y luego, empezó la extorsión con la tarjeta».

Según contó Uzcátegui, la MUD pidió a los alcaldes de Fuerza Vecinal que no se postularán con su tarjeta. «Les dijeron que renunciaran para inscribirse con la MUD y ellos al final debieron adherirse a la MUD».

Antonio Ecarri, Henri Falcón…

Fuerza Vecinal denunció este sábado «que quienes controlan la tarjeta de la MUD en el estado Miranda chantajean a nuestros candidatos a alcaldes de no apoyarlos si no renuncian a la tarjeta de Fuerza Vecinal. Esto representa un irrespeto a la democracia y a los liderazgos locales» (Twitter FV).

Parece ser que con este alegato, FV decidió dar su apoyo a varios candidatos que están fuera de la MUD. Fue ese mismo día en la noche que Fuerza Vecinal decidió darle su apoyo al presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri al postularlo como candidato a la alcaldía de Caracas, en sustitución de Alí Mansour. Así lo informó su equipo de prensa a ND: «Es una adhesión», explicó su periodista.

Mientras que, en horas de la tarde de este lunes también se conoció que Fuerza Vecinal respaldará las candidaturas de Henri Falcón (Alianza Democrática) a la gobernación de Lara y de Manuel Rosales a la del Zulia.

La MUD postuló al PJ Tomás Guanipa para la alcaldía de Caracas y a Luis Florido (UNT) a la gobernación de Lara. Solo Rosales es apoyado por ambos partidos.

También este acontecido lunes, durante un acto en el municipio Baruta, Fuerza Vecinal presentó a sus candidatos a la gobernación y 21 alcaldías del estado Miranda. David Uzcátegui reiteró que no se apartará de la postulación y que «no aceptará imposiciones del G4».

E insistió en primarias, pese a que el lapso de modificaciones y sustituciones de candidaturas ante el CNE -reflejados en la boleta electoral- finalizó el 24 de septiembre, Uzcátegui insistió en realizar primarias en Miranda «para tener un solo candidato».

“Siempre hemos estado del lado de hacer las cosas correctamente, jamás he desplegado campaña sucia sino que hemos presentado nuestros proyectos. Queremos arrancar una gran cruzada porque vamos a exigir la realización de una elección primaria para contarnos. No vamos a permitir excusas. ¿Cómo se va a derrotar al gobierno si no eres capaz de ganar las encuestas y primarias?”, exclamó.

Durante el acto, estuvieron los candidatos a la reelección en Chacao, Gustavo Duque; Baruta, Darwin González; El Hatillo, Elías Sayegh y Los Salias, Josy Fernández, los cuales, vale acotar fueron finalmente postulados ante el CNE con la tarjeta de la MUD. También, estuvo Antonio Ecarri, quien aseguró que el 21N, «los candidatos y ciudadanos enviarán un verdadero mensaje de unidad ciudadana»: «La gente no quiere más confrontación política sino que se resuelvan los problemas. No perdamos más tiempo con quienes pertenecen al pasado, con los campeones de la derrota”.