hermanos zulianos aprovechan oportunidades en Chile

Santiago de Chile.- La historia de los hermanos Rincón en Curicó, en la región central de Chile, sustenta una resiliencia sorprendente.

Humberto, de 43 años, graduado como contador en LUZ, especialista en marketing y con una experiencia de más de 12 años como visitador médico, llegó a principios de 2014 a la región del Maule junto con su esposa que es médico.

Humberto laboraba para la farmacéutica Sanofi y tenía base de trabajo además en Viña del Mar y Santiago. En 2016 arribó Hernando, de 36, también contador, pero de URBE, y su llegada coincidió con el finiquito de contrato de su hermano mayor, quien había contemplado ejecutar un plan para emprender y así, ambos con ganas de crecer y el apoyo de un primo de nombre Omar Villalobos, nació @BordesPizza , restaurant que se convirtió en referencia por su particular fórmula.

“Me di cuenta que ya a las 3:00 de la tarde en Curicó los restaurantes estaban cerrados y como a mí me gustaba comer pizzas y no tenía donde hacerlo le metimos el pecho a esta propuesta: pizzas con bordes de queso venezolano y horarios más extensos. Al principio no dábamos con un buen queso. Lo conseguimos con un señor de los Andes y luego conocimos a Miguel Loyo, de @AlimentosElPaisano ”, recuerda Humberto, quien detalla que los bordes también se rellenaron con tocino, maíz y pesto.

Su éxito fue descomunal, al punto que se instalaron en un reconocido centro comercial con conos de pizza, en un emprendimiento que denominaron Bordes Pizza Express. El crecimiento permitió seguir apostando por la inversión, y así inauguraron @nettaisushi , restaurant muy particular con fusiones gastronómicas venezolana-peruano-japonesa que siempre tuvo como atractivo los famosos “barcos de Sushi”.

Con el estallido social y la pandemia, detalla Humberto, se mudaron a un nuevo local en Zapallar, desde donde lograron mayor libertad para seguir impulsando sus sueños de construcción con la apertura de un minimarket llamado @BordesToGo. De esta manera consolidaron el @Boulevardzapallar , en la avenida Manuel Labra Lillo 430 como una especie de centro de operaciones culturales y gastronómicas, donde también instalaron @choripana.cl , una especie de local-quincho, en el que ofrecen choripanes, hamburguesas, tablas y chorrillanas con un concepto muy particular de rock and roll y también algunos accesorios para parrilleros con productos propios y elaborados por emprendedores de la región.

La llegada de la pandemia supuso igualmente un punto de inflexión. Los hermanos fueron ingresados a UCI y fue complicada su recuperación, en el marco de un contexto de trabajo continuo y planes por cumplir. En esa tarea la exitosa labor de Mariana, su hermana, como jefa de compras y logística, ha sido vital. Hoy, los hermanos Rincón se consolidan con su propia cerveza artesanal llamada Magdalena, una exquisita red ale de 5,3 grados de alcohol con sabor frutal y un programa de radio llamado Desde el boulevard, a través de Radio Favorita 89.9, web y vía streaming en Youtube, canal que usan para promover la cultura, el arte, el turismo y el emprendimiento. Por ello, en el Boulevard abrieron espacio para exposiciones artísticas y en estos momentos consolidan alianzas turísticas con hostales, gracias a la adquisición de cabañas en las cercanías de la Carretera 5 Sur, que conecta a Chile con la cordillera.

«Es muy grande el potencial de Curicó”, asegura Humberto, quien en su reflexión deja claro el norte de su familia con cada uno de estos proyectos. “Desde agosto 2016 decidimos hacer realidad un sueño que se llamó @bordespizza y desde ese día solo hemos hecho tres cosas: trabajar duro, aprender y seguir soñando, siempre de manera honesta. No solamente para el sustento de nuestras familias, también para devolverle a estas tierras chilenas la oportunidad que nos han brindado de echar raíces. Lo menos que podemos hacer es aportar cosas buenas y en especial a la noble ciudad de Curicó. Además, tenemos una gran responsabilidad adicional, dejar muy en claro cómo es la esencia del venezolano de corazón”.

