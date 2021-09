Investigación ARI | 17 acuerdos entre China y Venezuela quedaron en grandes promesas

Un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Connectas pudo determinar que 29% de los proyectos suscritos entre Venezuela y China, para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, no se culminaron y el resto no cumple con los objetivos planificados

Venezuela acordó con China la ejecución de 17 proyectos para generar electricidad, construir viviendas, conectar al país con trenes, llevar un satélite al espacio, procesar arroz, fabricar electrodomésticos, llevar agua a miles de hogares en el estado Falcón y movilizar a los venezolanos en autobuses modernos. La inversión para estos proyectos alcanzó los 22 mil millones de dólares.

No obstante, la investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), constituida por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, y la plataforma periodística Connectas que apoya proyectos de investigación sobre temas de interés público y relevancia para América Latina, reveló que 29% de los proyectos no se culminaron y el resto no cumple con los objetivos proyectados para agosto de 2021.

En el año 2020, Transparencia Venezuela publicó un informe que analizaba los 20 años de convenios entre ambas naciones. Entre los hallazgos enumeraban 15 proyectos fallidos que supusieron una inversión de 19.600 millones de dólares. Sin embargo, ARI identificó dos proyectos más ejecutados en el marco de estos convenios que tampoco cumplen con los objetivos proyectados. Para ello, el equipo revisó artículos de prensa e informes filtrados por Corpoelec, y consultó voces expertas. Además, a través del equipo de corresponsales de El Pitazo, ARI verificó con reportería en el campo el estatus de cada uno de los proyectos para agosto de 2021.

Para brindar 40% de soporte al sistema eléctrico nacional se instalaron cinco plantas termoeléctricas; sin embargo, ninguna de las plantas genera electricidad actualmente. ¿La principal razón? La falta de mantenimiento y de combustible.

La investigación también reveló que cuatro proyectos que servirían para interconectar al país y mejorar la movilidad de los ciudadanos no funcionan a plenitud. Uno de los sistemas de trenes está paralizado por retrasos en las obras y solo está operativo un tramo de la ruta. El otro sistema ferroviario está siendo desmantelado para ser vendido como chatarra. Asimismo, parte de la flota de autobuses Yutong que el gobierno importó se encuentra inoperativa en estacionamientos alrededor del país.

Otros proyectos que tenían como objetivo procesar grandes cantidades de arroz y ensamblar miles de electrodomésticos, hoy trabajan a media máquina y no han producido ni un solo electrodoméstico por falta de recursos.

Un acueducto que beneficiaría a 600 mil habitantes de ocho municipios del estado Falcón solo surten de agua a tres de estos municipios y el suministro es irregular.

La ejecución de los proyectos fue otorgada a 14 empresas chinas. Tres de las compañías han sido señaladas por irregularidades en las contrataciones con el Estado venezolano: Sinohydro Corporation y China Camc Engineering se vincularon con al menos con tres proyectos cada una y, junto a la empresa Machinery Engineering Corporation, han sido denunciadas por pagar sobornos a funcionarios del gobierno chavista y por sobreprecio en la construcción de las obras.

Especialistas consultados para la investigación explicaron que el fracaso de los acuerdos con China se debió principalmente a la poca transparencia que marcó la pauta en los convenios, y al nulo control de los proyectos por parte de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.

Además, resaltan que la Ley de Contrataciones Públicas no es aplicada a empresas que son propiedad del Estado o cuando son obras que se dan en el marco de acuerdos internacionales como ocurrió con los proyectos con China. Esta situación permitió que los contratos se ejecutaran de manera irregular.

Visita la investigación Chanchullos costosos haciendo clic aquí o en la imagen:



