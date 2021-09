Libro: EL ITALIANO

LA NUEVA NOVELA DE ARTURO PÉREZ-REVERTE Una historia de amor, mar y guerra «Su estilo elegante se combina con un gran manejo de la lengua española. Pérez-Reverte es un maestro.»

La Stampa «Nada traiciona, tanto tiempo después, la mujer que desde hace dos años vive sola junto al mar con un perro y unos libros. Qué otra cosa, decide, sería el impulso, o el deseo, de permanecer abrazada a ese hombre para siempre. Ignora qué habrá en su cabeza dentro de un par de horas, cuando la claridad del día la despeje del todo e ilumine con más crudeza su conciencia. Lo cierto es que en este momento, sin duda alguna, desearía morir si él muriera.»

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y situaciones son imaginarios. Elena Arbués, una librera de veintisiete años, encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos, desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa aventura. La crítica ha dicho:

«Pérez-Reverte en su mejor momento. Sus novelas trazan lazos de unión unas con otras, hasta formar una urdimbre que es lo que los clásicos llamaban estilo, y los modernos, mundo.»

José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural «Arturo Pérez-Reverte sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.»

The New York Times Book Review «Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento al lector.»

Corriere della Sera «Pérez-Reverte nos hace disfrutar de un juego inteligente entre historia y ficción.»

The Times «La novela definitiva sobre la Guerra Civil española. [Un] proyecto literario inmenso, envolvente y, pese a la crudeza del relato, poderosamente fascinante por la trascendencia del momento en que nos sumerge.»

Sergio Vila-Sanjuán, Cultura/s de La Vanguardia (sobre Línea de fuego) «Un libro asombroso, durísimo y brillante. Todo está ahí, todo en esas páginas escritas con un pulso y una habilidad endiabladas. Un libro para leer, para meditar y al que hay que volver. Línea de fuego es una obra maestra, una catedral literaria y la mejor novela de Arturo Pérez-Reverte.»

Juan Gómez-Jurado, El Correo «Hay mucha más verdad histórica en Línea de fuego que en la Historia que nos quieren contar los políticos.»

Julia Navarro

Autor: PEREZ-REVERTE, ARTURO

Genero: Narrativa Histórica

Páginas: 400

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial