Maduro dice (como en 2018) que terminará obras inconclusas de Odebrecht

Nicolás Maduro aseguró este martes que terminarán todas las obras inconclusas de Odebrecht, y además recordó esa trama de corrupción. No obstante, la misma orden la dio en marzo del año 2018 y todo quedó en promesas, de acuerdo a la periodista Mayela Armas.

“Venezuela tiene con qué resolver el tema de los semáforos en el país, de las vialidades, y más ahora que viene el tema de las elecciones. Nosotros debemos trabajar todos los días para mejorar la vida de la gente. Venezuela tiene con qué ahora con este pago de pasaje digital. Esto es otro mundo el pagar pasaje con este sistema digital. (…) Se fueron del país con el escándalo de Odebrecht, y ahora todas esas obras debemos terminarlas. Eran obras que nos las cobraban con uno o dos ojos de la cara. La línea 5 del Metro será construida por primera vez en la historia por venezolanos”, afirmó Maduro por VTV.

En torno a lo comentado, la comunicadora Mayela Armas destacó vía Twitter que a menos de dos meses de las elecciones, “Maduro anuncia terminación de obras inconclusas de Odebrecht. La misma orden la dio en marzo de 2018, dos meses antes de las presidenciales. Claro, no detalla que algunas de esas obras comenzaron entre 2006 y 2007”.

El líder chavista no mencionó el tema de falta de gasolina en la nación pero insistió en que “debemos resolver todos los temas del transporte en el país. Yo di la orden de reparación, mantenimiento del transporte y sustitución de importaciones. Tenemos piezas hoy para consumo nacional, mañana para exportación. Hoy entregaremos cientos de autobuses nuevos para sectores priorizados. Hoy vamos a incorporar 761 unidades de transporte público. Una unidad con un buen mantenimiento puede durar hasta 20 años en la calle. Hemos fallado en el mantenimiento que se debe hacer de manera regular. De aquí al 31 de diciembre se podrían recuperar hasta 1.000 unidades de transporte”.

“Debemos recuperar a Venezuela” para que todos esos venezolanos que se fueron “vengan a su patria”



Maduro no dejó de hablar de la xenofobia que han sufrido venezolanos en Chile. “Venezolanos que han migrado, en Chile los persiguen, los humillan, les queman las pertenencias. Esta es una tierra de gracia, aquí todos los venezolanos cabemos, aquí no se persiguen ni se le queman las pertenencias ni a quienes sean peruanos, colombianos, chilenos. Debemos recuperar a Venezuela para que todos esos venezolanos que se fueron vengan a su patria. A mí me da arrech… que hagan eso, porque en Venezuela no hay xenofobia. Soy el presidente de todos los venezolanos, los que están en el país y los que se fueron”.

“Nos han atacado recientemente pero no podrán” detener el bolívar digital



En torno a la reconversión monetaria, Nicolás Maduro dijo que el próximo viernes “se le quitan seis ceros para facilitar la vida de la gente en las transacciones, y vamos avanzando con el bolívar digital. Nos han atacado recientemente y no nos han podido dejar fuera, no podrán detener el bolívar digital. El próximo viernes llueva, truene o relampaguee amanece el bolívar digital con seis ceros menos”.