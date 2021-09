Omar Prieto se burló del padecimiento de COVID-19 de Manuel Rosales

Luego de que el candidato a la gobernación del estado Zulia Manuel Rosales anunciara que padece de COVID-19, el mandatario regional Omar Prieto, se refirió a su padecimiento durante su programa de radio y televisión. En la transmisión aseguró que le puede “dar el tratamiento completo» para que se cure y no se retire de la contienda.

«Señor Rosales, si envía a Nora Bracho (presidenta de Un Nuevo Tiempo) a la Residencia Oficial yo le entrego el tratamiento completo para que se cure del covid que anunció que padece. Usted está vacunado con Pfizer. Le deseamos pronta recuperación. No se vaya a retirar, no nos vayan a enviar a otro candidato, queremos ganarle a usted», expresó Prieto.

Estas declaraciones fueron rechazadas por los representantes de las distintas organizaciones políticas de oposición que hacen vida en la región. Estos calificaron las declaraciones de Prieto como “una burla” para todos aquellos que padecen de la enfermedad.

Pronunciamiento de Nora Bracho

Una de ella fue la diputada de la Asamblea Nacional 2015, Nora Bracho. Esta invitó a Prieto a preocuparse por los cientos de personas que padecen de COVID-19 quienes están recluidas en el Hospital Universitario de Maracaibo, “sin atención de calidad».

«Omar, no te preocupes por Rosales, prepara más bien tus maletas. Omar Prieto, no es Manuel Rosales quien necesita de un tratamiento de tu parte, son los cientos de pacientes que se encuentran en los hospitales y ambulatorios del Zulia a la espera de un medicamento porque todos los tienen que comprar de sus bolsillos. O quizás deba preocuparse por garantizar el servicio eléctrico para que los enfermos o miles de familias zulianas no sufran», manifestó Bracho.

«Hay quienes piensan que dando un tratamiento pueden quitarse el miedo a perder. Omar tienes los días contados en el puesto que nunca te correspondió. El voto zuliano cobrará con creces tu mala gestión en materia de salud, servicios públicos y seguridad. Y tranquilo, no soy adivina, pero te vaticino que iré a residencia oficial el día siguiente a la victoria de la Unidad el 21 de noviembre», agregó.

La expresidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional le respondió a Prieto que:

«Sobre el tema eléctrico opino desde el conocimiento que me da el estar rodeada de expertos en el tema con una amplia trayectoria en la industria, y que en todos los informes dan cuenta del desastre en el que su revolución ha hundido el Sistema Eléctrico Nacional», opinó.

Añadió que «la sensación de miedo que produce cada fluctuación o quedarse sin electricidad en los zulianos es la mejor muestra que sus palabras siempre han sido promesas vacías».

«Desde el 2018 usted anunció la estabilización del sistema eléctrico en la región. La generación eléctrica en Termozulia o la planta Ramón Laguna son pura ilusión. Son millones de dólares que han pasado por sus manos y de los cuales no rindió cuentas a los zulianos», dijo.