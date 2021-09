Will Smith habló de su relación abierta con Jada Pinkett Smith

El actor Will Smith ofrece detalles de su matrimonio con Jada Pinkett y revela que no son monógamos.

Es cierto que nunca se han cortado a la hora de hablar de sus secretos de alcoba, pero por si había alguien que aún no había entendido que Will Smith y Jada Pinkett Smith, no son un matrimonio al uso en Hollywood, ahora el intérprete, que acaba de cumplir 53 años, ha especificado que no son monógamos. Es decir, que tienen una relación abierta.

A través del programa de Facebook que conduce Jada, Red Table Talk, los fans han ido descubriendo poco a poco cómo la pareja ha pasado por muchas fases, siendo una muy importante cuando tuvieron que poner encima de la mesa que Jada se estaba viendo (e incluso asistiendo a eventos de la mano y en actitud cariñosa) con un amigo de su hijo Jaden, August Alsina, con el beneplácito de Will Smith.

Ahora el propio actor puede hablar de esto con tranquilidad y ha confirmado en una entrevista con la revista GQ que su relación con su esposa no es la más común de todas. «Jada nunca creyó en el matrimonio convencional porque tiene familiares con relaciones poco convencionales», ha comenzado el actor.

«Básicamente es que ella se crio de una manera muy diferente a como lo hice yo», ha añadido el actor sobre las infancias desiguales de ambos, así como en las preguntas en las que más ahondaron durante sus crisis: «Hubo algunas importantes e interminables discusiones: ¿Qué es la perfección en una relación? ¿Cuál es la forma perfecta de interactuar en pareja?».

Pero tanto Will como Jada se dieron cuenta de que lo estaban enfocando desde la perspectiva equivocada: «Durante gran parte de nuestra relación, la monogamia era nuestra decisión, pudiendo pensar en la monogamia únicamente como la perfección en una relación».

Y no era así. De hecho, Will Smith ha utilizado una metáfora muy visual al decir que tenían que romper las cadenas y «los grilletes de la fama y el escrutinio público» de que para ser auténticos y amarse como debían no podían estar en una relación monógama.

«Mutuamente nos hemos dado confianza y libertad en la idea de que todos tienen que encontrar su propio camino. Y que el matrimonio, para nosotros, no puede ser una prisión. Yo no le aconsejo nuestro camino a nadie, pero, para mí, experimentar con la libertad que nos hemos dado y darnos apoyo incondicional son la definición más grande del amor», ha zanjado.

Para romper, eso sí, la seriedad de la conversación, Will Smith ha querido recordar que, cuando era adolescente su sueño erótico consistía en tener «un harén de mujeres». «No sé dónde lo vi, pero de adolescente la idea de viajar con 20 mujeres que amaba y cuidaba y todo eso me parecía una idea estupenda. Ya luego lo pensé mejor y me dije: ‘No, no. Eso sería horrible. Eso sería terrible’», ha finalizado.

