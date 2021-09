Adriana Azzi: Horóscopo del 30 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 30 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Guía.

Número de suerte: 178

No escuches más a esas personas que te maltratan. Ten presente cuanto vales. Debes dar lo mejor de ti en este día. Nuevas oportunidades. Decreta lo que quieres para tu vida. Acuérdate que recoges lo que siembras. Muchas bendiciones en lo que quieres hacer. Llega lo esperado. Se optimista.

Trabajo: Reputación en juego. Jefe que te apoya. Pendiente con compañeros molesto. Cambio laboral.

Salud: Estrés.

Amor: Reencuentro familiar. Necesitas apoyar a ser querido en viaje que planifica.

Parejas: Ganas algo que quieres. Debes adaptarte en lo que estás haciendo. Cancelas dinero.

Solteros: La prosperidad está en tus manos en esta semana. Compras para tu casa.

Mujer: Superas pruebas. Algo con una administradora que solucionas. Sale el sol para ti. Claridad.

Hombre: Terminas una relación laboral. Nacimiento de un niño. Firmas. Inicias un nuevo negocio.

Consejo: Se más positivo.

Tauro

Palabra clave: Valor.

Número de suerte: 482

Debes evaluar lo que vas hacer. Cosas nuevas que llegan a tu vida. Mucho movimiento en tu entorno. No escuches comentarios de otros. No digas lo que vas hacer. Cuidado con la duda. Nuevas estrategias. Llega alguien que te da la mano en lo que vas a lograr. No te sientas negativo en tus ideas.

Trabajo: Nuevos horizontes. Realizas nuevos estudios. Entendimiento en lo económico. Comienzos.

Salud: Sanación.

Amor: Te hacen un reclamo y no sabes que contestar. Estás seguro (a) de los cambios que haces.

Parejas: La prosperidad y evolución económica que llega para ti ya que está marcada. Compra de útiles escolares.

Solteros: No hables con personas no conocida de forma muy directa. Debes ordenar las cosas y buscar nuevas oportunidades.

Mujer: Te sientes alejada de una persona que te llama o te busca y no quieres nada. Te alejas de situación que te estresa.

Hombre: Asistes a un lugar de mucho verde donde haces ejercicios de respiración.

Consejo: Deja las duda.

Géminis

Palabra clave: Caridad.

Número de suerte: 002

Se positivo (a) con personas cercanas apóyalos. Sé más romántico (a) con tu pareja. Lo que es tuyo llega. Invitación a comer a la calle. Se activa la abundancia. Haz lo que sabes para ganar lo que quieres. Debes valorar lo que hacen por ti. Compras necesarias con niños. Logros.

Trabajo: Nuevas propuestas de un grupo. No discutas con personas de poca capacidad.

Salud: Alergias.

Amor: Recibes un correo que te dará mucha tristeza. Buenas noticias del exterior. Paseos.

Parejas: Los años de aprendizaje valen de algo. Extrañas a una persona específica para ti. Cambios cercanos.

Solteros: Te sentirás arrepentido por irte de un sitio o dejar algo o alguien. El destino lo haces tú.

Mujer: Cambios en tu cabello. Hecho curioso en un escritorio muy viejo que te trae un cambio por firma.

Hombre: No maltrates a quien te quiere. La rueda de la fortuna te acompaña este día. Despréndete lo que te molesta.

Consejo: Ten voluntad de perdonar.

Cancer

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 124

Triunfo en la lucha que libras. El dinero esperado llega. Nuevos negocio. No discutas tanto en tu casa. Haz una limpieza con incienso. Es tiempo de victoria que celebras. Nuevos logros en lo profesional. Cambias en algo que haces. Haz las cosas con seguridad. Cuidado con caídas.

Trabajo: Te encuentras con personas conocidas en una oficina. Arreglo de papeles. Viaje de negocio.

Salud: Atender malestar de muela.

Amor: Sientes que alguien te quita mucho tiempo. Logras conquistar alguien que te gusta.

Parejas: Controla lo que dices. Nuevas situaciones fuerte en tu entorno. Son importantes los errores de ellos aprendes.

Solteros: Es una semana productiva pero con persona conocida. Regresas de un sitio que no querías estar o logras salir rápido.

Mujer: Viajes cercanos de ida y vuelta. Algo con una muñeca. Celebraciones gastos y muchas salida.

Hombre: Cambia la almohada. Viaje a sitio con muchos extranjeros. Estarás fuerte en entrenamiento.

Consejo: Controla el mal carácter.

Leo

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 562

Vences una situación de salud. Cambios en lo sentimental. Debes mejorar la comunicación. Nuevos acuerdos. Lo que es tuyo llega a tus manos. Debes hacer cambios necesarios. No permitas que nada cambie por lo que haces. Celebraciones por logros en estudios. Viaje de ida y vuelta. Revisar vehículo.

Trabajo: Cambios en tu oficina necesarios. Inauguramos una oficina nuevas. Compra de materiales.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Organizas un viaje con la familia. Decisiones importantes para un cambio en tu vida. Ayudas a tu pareja.

Parejas: Deja fluir las cosas. Nuevas energías en tu vida y carga espiritual todo continuará.

Solteros: Debes firmar pendiente ya que es el momento. Inicias algo nuevo. Paseos a playa. Se abre la intuición.

Mujer: Te preparas por perdida. Hombre cerca que te quiere decir algo importante. Regalo inesperado.

Hombre: Nuevos días con mucho sol. Se precavido en asuntos de tu economía por viajes.

Consejo: Escucha consejo.

Virgo

Palabra clave: Creación.

Número de suerte: 110

La rueda de la fortuna a tu lado. Suerte. Logros y triunfo. Sale el sol en tu camino. Conquistas lo que vas hacer en lo profesional. Debes ver bien lo que vas a decidir. Nuevas estrategias. Negocio que activas en lo espiritual. Tristeza por alguien que no está a tu lado. Nuevos pensamientos.

Trabajo: Ofrecimiento de un nuevo empleo. Alegrías por socio con algo nuevo. Cambio de empleo.

Salud: Malestar en los pies.

Amor: Reencuentros con personas del pasado. Comentarios de persona querida que no aceptas.

Parejas: Crecimientos espiritual los errores se pagan no critiques sin saber. Mujer que te llama o te busca por negocio.

Solteros: Saca de tu vida la venganza no funciona. Debes creer en ti y pensar en ti.

Mujer: Deja el pasado. Te alejas de la realidad. Tristeza por alguien querido que se va de tu lado.

Hombre: Quieres ver a una persona que amas. Alguien del pasado que te busca. Celebraciones.

Consejo: Tu actitud te define.

Libra

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 772

Pendiente con proyectos. Ten pensamientos positivos. Viajando o invitación a hacer viaje corto. Intentas cambiar tu carácter. Nuevos proyectos. Acuérdate no hay mal que por un bien no venga. Aprenderás de algo que te pasa. Lo que es tuyo llega nadie te lo quita. Mucha luz en tu camino.

Trabajo: Evolución en lo laboral. Nuevas planillas. Solicitud de cambio de oficina donde trabajas.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Felicidad donde se escuchan campanas. Alegrías. Invitación a fiesta de compromiso.

Parejas: Lo que es tuyo llega. Salidas que te da la oportunidad para hacer cambios en tu vida que esperabas.

Solteros: Nuevas etapas en tu vida. Lucha constante. Una nueva vacaciones. Harás ejercicios y hacer cambio de rutina.

Mujer: Cambios en nuevas metas con éxitos y logros. Aunque veas que todo está lento seguro pero avanza.

Hombre: Ritual que te ayuda avanza limpia y tendrás tranquilidad. Nuevas energía en tus actividades.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Escorpio

Palabra clave: Agotamiento.

Número de suerte: 901

Logros. Equilibrios. Te activas en lo amoroso. Mujer adulta que te busca por un negocio. Debes ser claro lo que vas hacer o decir. Vences una situación familiar. No veas para atrás, adelante. Reencuentros con amigos del pasado. Te ofrecen un empleo o que atiendas un negocio. Romance en vehículo.

Trabajo: No aceptaras a una persona como jefe ya que no tiene la preparación necesaria para el cargo.

Salud: Virosis.

Amor: Vienen momentos de enfrentar una verdad con la persona que está contigo. Nuevos amores.

Parejas: Ten fe queridos llega la fortuna a tus manos. Cuídate de las indecisiones. Cambios en viaje necesario.

Solteros: Cambio de dirección en viaje con alegrías. Firmas un documento por un bien o terreno.

Mujer: Crédito que te aprueban. Reunión familiar importante. Salidas a celebrar. Mujer que te pide ayuda. Viaje.

Hombre: Hecho curioso en sitio de mar. Nuevos planes. Cambios en una dirección. Mudanza alegrías.

Consejo: Controla el miedo.

Sagitario

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 781

Llega un verdadero amor. Firmas pendiente. Revisa bien el viaje que preparas. Buenas energías en una conversación. Aléjate de las tristezas. Escucha lo que te dicen. Pendiente de personas envidiosa a tu lado. Nuevos compromisos. La rueda de la fortuna a tu lado. Logros.

Trabajo: Cambio de horario. Nuevo uniforme. Te separas de compañeros. Algo con publicidad.

Salud: Dolores muscular.

Amor: No pienses tanto en el pasado. No maltrates a quien te quiere. Nuevas ideas con tu pareja.

Parejas: Algo con un caso familiar que debes atender. Atención al adulto mayor. Hay amores por casualidad.

Solteros: Inicio de algo nuevo que genera dinero. Supera los miedos. Querrás de librarte de algunas responsabilidades.

Mujer: Es el momento de revalorizar tu vida. Entras en una etapa de soledad pero que tú quieres. Paseos a sitios calientes.

Hombre: Cuidado con tus hijos están en un sitio no seguro. Llegó el final de una etapa. Las mentiras tienen patas cortas.

Consejo: Leer salmo 91.

Capricornio

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 292

Pendiente con personas a tu lado que dicen ser amigos y no lo son. Mantente pendiente con ese amor que llego a tu vida. Agotamiento. Necesitas reposar o descansar un poco más. Mujer que te pide ayuda cuidado ya que se pasan de confianza. Recoges lo que siembras.

Trabajo: Estas interesado en un nuevo empleo. Recibes apoyo de tu pareja por un nuevo trabajo.

Salud: Nuevo tratamiento.

Amor: Lucha por conseguir la paz. Invitación a una salida nocturna por disfrute. Un grupo de amigo te ayuda.

Parejas: No tomes decisiones sin pensar las cosas cuidado. Muchas ilusiones.

Solteros: Cambias algo de tu casa. Algo con regalos de prendas. Listo por lo que quieres. Mujer a tu lado.

Mujer: Buenas energías este día. Te vas de vacaciones a otro sitio pero sola. Demasiadas cargas para ti.

Hombre: Amigos joven del pasado que te busca. Nuevos inicios. Limpieza espiritual.

Consejo: Haz ejercicios de respiración.

Acuario

Palabra clave: Determinación.

Número de suerte: 881

Busca el equilibrio en este día. Una persona te busca para expresarte su arrepentimiento. Debes arreglar algo de agua en tu casa. Pendiente con hijos. Te sientes como detenido (a). Busca ele equilibrio en la familia. Aléjate de la inseguridad. Algo con una torta que debes hacer.

Trabajo: Cuidado con los cambio son necesario pero debes ver bien. Algo con diplomacia.

Salud: Atender caída del cabello.

Amor: Momento de disfrute con ser amado. Te sientes querido (a). Nuevos avance en boda.

Parejas: Logros alegrías tú pareja llega con el dinero que necesitan y más para solucionar cosas de la casa.

Solteros: Nuevas habilidades. Se feliz tienes el poder para lograr y vencer. Utiliza tu intuición.

Mujer: El amor querida amiga está a tu lado no lo dejes escapar. Prende una vela a tu santo.

Hombre: Viajes. Esa mujer que estas esperando llego a tu vida en el momento preciso.

Consejo: Sigue tu lucha.

Piscis

Palabra clave: Curación.

Número de suerte: 445

Logros. Conquistas por lo que estás luchando. Recibes un mensaje importante. No tengas miedo adelante. Alguien en la vida espiritual que te protege. Sal de la rutina. Contacto con persona de poder que te busca. Sentimientos de apego. Tu pareja pide que lo (a) atiendas.

Trabajo: Debes compartir con un grupo que no te gusta pero será muy positivo. Con el diálogo logras todo.

Salud: Cuidado de la piel.

Amor: Sientes que debes proteger a los tuyos. Tú eres una persona especial y que sabes dar amor.

Parejas: No permitas agresión con tus hijos. Reuniones. Nacimientos y cambios. Nuevas relaciones.

Solteros: Le das la espalda a situación negativa. Adelante no te asustes enfrenta lo que ya estás haciendo.

Mujer: La mayoría de obstáculos serán vencidos, compra de vehículos. Cambios favorables.

Hombre: Es el momento para romper con muchas cosas y liberarte de restricciones. Sabes que camino y decisiones tomar.

Consejo: Si mantienes la esperanza, logras tus objetivos.

