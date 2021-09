Agencia de investigación muestra estadísticas de femicidios en Cojedes

1284182

San Carlos.- La Agencia Cojedeña de Investigación, un laboratorio de periodismo ciudadano dirigido por Gonzalo Albano, mostró este lunes, 27 de septiembre, la relación de femicidios ocurridos en el estado Cojedes entre 2019 y 2021. Durante ese lapso, la organización suma cuatro asesinatos de mujeres, tres de ellos con reseña legal conocida por los medios de comunicación locales.

“Entre 2019 y 2021 han ocurrido en Cojedes 4 femicidios”, destacó la agencia, al tiempo que citó los ocurridos en San Carlos, la capital: el de Eglys Arana, de 36 años, y el de María Mora, de 35 años, asesinadas el 2 y el 24 de septiembre de 2019, respectivamente.

La agencia hace mención especial a los casos ocurridos en lo que va de 2021. Cita que “el pasado mes de agosto se consumó un femicidio en el sector Bello Monte de la parroquia El Baúl, municipio Girardot.” Este hecho, informó, no había sido documentado hasta ahora. Se trata de Mary Carmen Correa Garcés, de 21 años de edad, fue asesinada por su pareja, quien luego de matarla, se suicidó”.

La organización da cuenta del femicidio más reciente, ocurrido el pasado domingo 5 de septiembre, en el sector 11 de abril de Apartadero, municipio Anzoátegui. Se refiere a Dayana Pérez, de 27 años de edad; asesinada por su esposo Irving Herrera (41), quien luego de matarla, se suicidó. Según información de los cuerpos de seguridad de la región, quedaron huérfanos tres niños de tres, seis y ocho años de edad.

125 femicidios en 2021

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 125 femicidios ocurridos en Venezuela en los primeros seis meses de 2021. En el mismo periodo hubo 49 femicidios de mujeres venezolanas en el exterior. Cada 20 horas hubo una acción femicida, dijo la ong en su portal web.

“Este monitoreo incluye además los femicidios en grado de frustración. En estos seis meses hubo 23 casos en Venezuela y 9 de mujeres venezolanas en el exterior”.

Durante la primera mitad del año, 57 niñas y niños quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. De ellos, 34 en Venezuela y 23 en el exterior, precisó Cepaz.

Voces de mujeres

Rosa Gutiérrez, coordinadora regional de Acción Campesina en el estado Cojedes, en un informe de la misma agencia de investigación valoró la necesidad de recopilar información y estadísticas para crear herramientas preventivas y mecanismos de protección eficaces.” Nos urge, además, la formación y la sensibilización en género, que debe comenzar desde temprana edad para prevenir estos hechos de violencia machista”, expresó.

Gutiérrez insiste en que es necesario romper el silencio. “Pero este mensaje no es solo para las mujeres. Es también para las personas que son testigos de hechos de violencia: no se queden callados, no se queden de brazos cruzados, ustedes pueden ayudar y marcar una gran diferencia”.

Por su parte, Diana Cazorla, dirigente social de la entidad, se solidariza con todas las víctimas de violencia doméstica y con los familiares de aquellas que ni siquiera sobrevivieron para contarla.

Luisana Suarez, periodista y activista por los derechos de la mujer en Cojedes, propuso crear consultorios públicos, donde se brinde ayuda psicológica a las mujeres y niños de cada municipio. Advirtió, citando estudios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “que muchas mujeres son atropelladas y reciben constantemente maltrato verbal, físico y psicológico”. Esto sucede, mayoritariamente, en el entorno familiar porque por miedo, por querer mantener un hogar y por darles a sus hijos la oportunidad de tener una figura paterna, callan o sufren en silencio, añadió

Bianile RivasSucesos