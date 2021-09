Dura pelea de expresidentes: Pastrana arremete contra Santos y lo reta a un debate público

El expresidente Andrés Pastrana se fue lanza en ristre contra Juan Manuel Santos luego de que el Nobel de Paz dijera que su antecesor “se suicidó” al hablar en la Comisión de la verdad de Ernesto Samper y de él.

Las declaraciones de Santos se dieron durante la presentación de su libro ‘Una conversación pendiente’.

El Nobel expresó en ese momento: “Pastrana fue a la Comisión de la Verdad y atacó a dos personas: a Samper y a mí. Lo de Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie, yo diría que es un tiro en la cien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia porque quedó peor que Samper”.

Las palabras de Santos no fueron bien recibidas por Andrés Pastrana, que en una carta abierta quiso “refrescar su memoria”.

“En mi vida y en mis campañas políticas no han entrado dineros sucios ni me he escudado tras mentirosos ‘a mis espaldas’ o ‘¡me acabo de enterar!’ para obtenerlos clandestinamente”, dijo.

Según el expresidente, la reelección de Juan Manuel Santos y la campaña de Ernesto Samper “fueron compradas con el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos”.

“Que me suicidé denunciando los dineros del narcotráfico a Samper y luego las platas de los contratistas de Odebrecht a usted, es la versión de los hampones y no me intimida”, sostuvo Andrés Pastrana en la misiva.

Aseveró que “siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalternos y chivos expiatorios”.

También se refirió a los falsos positivos “que usted (Santos) presidió como ministro de Defensa y la traición a la voluntad popular expresada en el plebiscito”.

Y lo retó a un debate público para hablar de “las financiaciones de mis campañas, de las suyas y las de Ernesto Samper”.

“Escoja usted la fecha, señor expresidente Santos”, terminó diciendo en la carta Andrés Pastrana.

