EN VIDEO | Alerta roja en Hawái tras erupción de volcán Kilauea

El Observatorio Vulcanológico de Hawái elevó el nivel de alerta hasta rojo después de que entrara en erupción este miércoles el volcán Kilauea.

De acuerdo con las imágenes, varias fisuras se formaron en la base del cráter Halemaʻumaʻu, generando flujos de lava en la superficie del lago de lava, activo hasta mayo de 2021. Por otra parte, autoridades locales informaron de actividad sísmica aumentada en la zona de la erupción, reseñó RT.

Se conoció que la erupción se produce dentro de un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái; por lo que el mayor riesgo está vinculado a los niveles altos de gases volcánicos, que se liberan continuamente durante las erupciones del Kilauea.

Por otra parte, las autoridades advierten sobre los cabellos de Pele, hebras de vidrio basáltico fruto de la erupción y que podrían recorrer grandes distancias.

Happening now: a new eruption of Kīlauea inside Halemaʻumaʻu!

See live webcams inside Halemaʻumaʻu, courtesy of USGS Hawaiian Volcano Observatory: https://t.co/Yf1Kc3RQ7J

Photo courtesy of USGS pic.twitter.com/BUKfCCmI5J

— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021