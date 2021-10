Familia merideña sueña con una vivienda digna para sus hijos

Venezuela es un país en crisis, donde la pobreza se ve reflejada en sus habitantes, personas que no disponen de recursos necesarios para satisfacer por lo menos sus necesidades básicas, como la alimentación y mucho menos, para construir una vivienda o tener acceso a la salud.

Historias de crisis como la de Lorena Hernández y José Meza, quienes tienen cuatro hijos y dos de ellos presentan una enfermedad que les impide caminar son comunes en el país, ellos viven en el sector La Portuguesa del municipio Campo Elías en el estado Mérida, pero no solo tienen que enfrentar la falta de alimentos, cada día luchan contra la discapacidad psicomotora de sus pequeños.

Hace cinco años José buscó varias latas y comenzó a construir un rancho, en la parte de atrás intenta hacer paredes con barro, el dinero que gana trabajando en varios oficios, como a muchos venezolanos no le alcanza para tener una vivienda digna en la que pueda ofrecerles un mejor futuro a sus hijos.

Asimismo, no disponen de servicios públicos elementales para vivir dignamente y actualmente necesitan de la solidaridad de los venezolanos.

Nuestro equipo de Caraota Digital se acercó hasta la humilde vivienda, Lorena confesó lo duro que es vivir en Venezuela.

“Si se trabaja para una casa no se trabaja para comer y si se trabaja para comer no se trabaja para una casa”, asimismo, dice que sus pequeños necesitan ser examinados por médicos especialistas en neurología y traumatología, pero las consultas son muy costosas y no dispone de suficiente dinero.

Lorena y Jesús sueñan con ver sanos a sus hijos y que puedan caminar e ir a la escuela como los demás niños, anhelan tener una casa con cuatro paredes y un techo digno donde crezcan y sean felices, donde puedan disponer de servicios elementales como el agua potable, la electricidad y hasta Internet para que sus pequeños se eduquen y entretengan, aunque en Venezuela esta realidad parece estar muy alejada de varias familias.

Gracias al trabajo de personas como Vagnesa Torres y Lenny Araque, lograron conseguir una silla de ruedas para que Lorena pueda trasladar a uno de sus pequeños, pero aún les hace falta otra, además de dos coches para los bebés.

El señor Yorman Parra les donó una silla de ruedas y le envió un mensaje de voz en el que revela la importancia que tiene el rol de una madre cuando sus hijos están enfermos, la invitó a continuar luchando para sacarlos adelante en compañía de Dios.

Casos como este son muy comunes en Venezuela, familias que viven en pobreza y que no reciben ayuda por parte de las instituciones públicas encargadas de atender estos problemas, pero además un país en el que ganar salarios mínimos se convierte en estar condenados a la pobreza, la miseria y el sufrimiento.

Si usted está en capacidad de ayudar a personas en condición vulnerable no dude en hacerlo, actualmente en el país la solidaridad es un valor que se debe poner de manifiesto ante la ausencia de políticas públicas acertadas que apoyen este y otros problemas a los que se enfrentan los venezolanos.