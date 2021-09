Por terminal de cédula pondrán vacuna Sputnik V en Maturín

1284198

Maturín.- La aplicación de la segunda dosis con la vacuna rusa Sputnik V se realizará por terminal de número de cédula en Maturín. Así lo informó el gobernador encargado del estado Monagas, Cosme Arzolay, en rueda de prensa este 29 de septiembre. El plan se comenzó a aplicar desde este miércoles y se desconoce qué ocurrirá en los 12 municipios restantes del estado.

Por ello se habilitaron 11 centros asistenciales para atender a las personas: Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, hospital Simón Bolívar, ambulatorios José María Vargas y José Antonio Serres, así como los centros de atención primaria de Sabana Grande, La Pica, 19 de Abril, 23 de Enero, Concepción Mariño, La Muralla y Jusepín.

“Para evitar el caos, la anarquía y el desorden se está vacunando de acuerdo con el terminal de número de cédula. Antes solo teníamos un centro de vacunación, que era la Dirección Regional de Salud, y ahora tenemos 11 para facilitar la desconcentración en el proceso de vacunar”, declaró Arzolay.

La jornada solo atenderá a aquellas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa hasta el 30 de junio, que son 26.450. Esa fue la cantidad de dosis que recibió el Gobierno regional este 28 de septiembre y que permanecen bajo refrigeración.

“Las vacunas están garantizadas porque nos llegó una cantidad suficiente para atender a las personas que estaban pendientes. También tenemos una cantidad suficiente de vacuna Vero Cell para garantizar la vacunación de todos los habitantes de Monagas”, agregó la autoridad única de Salud, Gregorio Rincones.

Sobre la cantidad de personas que han sido vacunadas en Monagas desde el inicio del plan de inoculación, ninguna autoridad ofreció detalles, pues alegaron que no tenían las cifras. La última vez que estos números fueron actualizados fue el 10 de septiembre. Para ese momento, unos 239.000 ciudadanos habían sido vacunados.

A pesar de que las autoridades garantizaron la colocación de la vacuna a partir de este miércoles, en algunos centros asistenciales denunciaron que no se cumplió el proceso. En el hospital de La Cruz, en el oeste de Maturín, Juana Garrido, habitante de la zona, denunció que no aplicaron las dosis. “Una enfermera salió y nos pidió que nos fuéramos porque no nos iban a atender. No nos explicó las razones”, afirmó.

Hace una semana ocurrió una situación similar en la Dirección Regional de Salud. María Eugenia Solórzano, habitante de la parroquia Las Cocuizas, dijo que de 700 personas, solo vacunaron a 100: 50 de la cola de las personas con discapacidad y 50 de la cola habitual. Solórzano dijo que una enfermera les explicó que no había suficientes dosis para atenderlos.

Jesymar AñezOriente