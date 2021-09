Productora confirma que el MCU será la más grande franquicia

La fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel está actualmente en desarrollo y contará con una larga lista de proyectos tanto películas como series live-action y animadas que están expandiendo a la franquicia hacia algo nunca antes visto y al parecer todavía hay muchos proyectos que desconocemos, ya que la productora Victoria Alonso señaló que se están preparando 31 proyectos de Marvel para los siguientes años.

Actualmente El MCU tiene hasta el momento lanzadas 24 películas, tres series live-action y una animada y vienen todavía muchos más proyectos que ya han sido anunciados oficialmente tanto exclusivos para cine como para la plataforma de Disney+ y a pesar de que ya se puede considerar como la franquicia más redituable de la historia, todavía falta mucho por ver.

En una entrevista para El Caecito, la productora de Marvel Studios Victoria Alonso señaló que se están preparando 31 proyectos de Marvel y no 35 como mencionó el entrevistador:

“Actualmente estamos trabajando en 31 proyectos, no añadan 4 más, por favor”.

Hasta el momento se tienen programadas aproximadamente ocho películas en puerta así como más de diez series y se tienen contemplados estos proyectos para 2024, por lo que es muy probable que se tenga una estrategia de por lo menos unos 6 años a futuro, tanto películas con nuevos personajes, continuaciones y crossovers.

Actualmente Marvel está en espera de lanzar ‘Eternals’ y ‘Spider-Man: No Way Home’ en cines para este 2021 y terminar la serie ‘What If…?’ y ‘Hawkeye’ para la plataforma de Disney+ y ya se encuentran en espera de ser lanzados los proyectos para 2022 como ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y ‘She-Hulk’, entre muchas más producciones.

Wipy