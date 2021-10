sólo venden gasolina a 100 carros por bomba

1285099

Monagas.- La escasez de gasolina se vuelve a acentuar en el estado Monagas por sexta vez este año 2021. Por ello, en las estaciones de servicio de Maturín sólo atienden a 100 carros al día, incluso en aquellas donde se vende combustible a precio internacional. Es una denuncia de conductores en la capital de Monagas, estado petrolero al oriente de Venezuela.

Antonio Benavidez es uno de los tres conductores que hizo el reclamo a El Pitazo la tarde de este 30 de septiembre. El miércoles 29 no pudo llenar el tanque de gasolina a pesar de que hizo la cola, así que recurrió a lo que hacen los demás: le ofreció dinero a un policía.

“Le di cinco dólares y me dejó pasar. Llené el tanque con 30 litros. Es una práctica habitual, que esta semana es más común porque sólo están atendiendo a 100 conductores”, contó. Lo mismo hizo Ángel David Uzcátegui, otro conductor, que durante las semanas flexibles suele aplicar esta técnica en las estaciones de servicio subsidiadas en vista de que las colas son de hasta una semana.

Uzcátegui mencionó que la escasez de combustible se nota también en las estaciones de servicio internacionales, donde a las 10:00 am ya no se atienden carros. “Esta semana, sólo una bomba en la avenida Alirio Ugarte Pelayo trabajó hasta las 11:30 de la mañana, del resto a las 10:00 am ya no se permite el paso a los conductores”, aseguró.

En las estaciones de servicio han explicado que el despacho de combustible es intermitente. A Gregorio Pérez, usuario, le dijo un bombero en la avenida Raúl Leoni, sentido sur, que la cantidad de gandolas disminuyó. Es lo mismo que explicó el gobernador encargado de Monagas, Cosme Arzolay, en rueda de prensa este miércoles, 29 de septiembre.

Arzolay dijo que hay cuatro gandolas accidentadas y que por eso es el retraso en la distribución de gasolina y gasoil, una situación que causó una protesta en la zona oeste de Maturín este jueves 30. Los conductores cerraron la avenida Bella Vista para exigir la distribución de combustible, toda vez que los policías informaron que ya no venderían más.

La falla en la distribución de gasolina causó, incluso, congestionamiento en las paradas del transporte público. La ausencia de autobuses hizo que el gobierno habilitara 200 unidades para atender la demanda. El coordinador de la Misión Transporte en el estado, Alberto Rodríguez, señaló a los medios de comunicación el miércoles que usarán este plan cada vez que no haya unidades.

Jesymar AñezOriente