Viral: Hombre es sorprendido por su pareja y suegra mientras viajaba con su amante en un bus

Un hombre llamado Fernando, en Coahuila, México , pasó por una situación un poco bochornosa cuando se encontró en un bus a su esposa junto con su suegra, mientras él iba con otra mujer. Al parecer el marido le era infiel y ella lo cogió infraganti.

Mientras Fernando fue sorprendido en el sistema de transporte público, la mujer y su mamá empezaron a golpearlo, mientras que su acompañante, entre gritos, solo les pedía que se calmaran. La esposa se encontraba en estado de embarazo y el bus iba en movimiento, situación que era muy peligrosa para el bebé.

Al parecer, el hombre habría dejado a su pareja en embarazo y luego se fue con otra mujer, con tan mala suerte que todos se encontraron en el mismo vehículo.

La madre e hija estaban muy alteradas, mientras los gritos e insultos no paraban: «lo vas a pagar bien caro», «¿No te duele? Abandonaste a tu hijo, ¿No te duele, Fernando?», decían.

La acompañante de Fernando les pedía que se calmaran, pues ambas mujeres estaban enfurecidas y querían golpearla también, sin embargo, su novio la estaba protegiendo con su cuerpo.

Imagínate vivir en Suiza y perderte la novela de las 5 pm en el camión pic.twitter.com/cqKt28Lh6j — 🧁ℙ𝔸ℕℚ𝕌É🧁 (@panque_rockstar) November 21, 2020

Los espectadores no hicieron nada más que grabar el momento y lo publicaron en redes sociales , donde no faltaron los memes. Muchos dijeron que era justo, pues Fernando le estaba siendo infiel a una mujer embarazada.

Después de esta publicación fueron muchas las reacciones de los internautas en las redes sociales: «La amante muy segura, tranquila porque sabe que ese chile no la va a dejar», «la neta sí sentí muy feo. Ya sé que parece que no tiene dignidad al irle a reclamar y confrontar a la otra chava; pero a la vez su impotencia. No sé, llegué con ánimos de reírme, pero sentí feo».

Caracol