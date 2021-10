Antes de ‘Eternals’, Angelina Jolie rechazó ser parte del género de superhéroes

La película ‘Eternals’ será la tercera de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel donde veremos a grandes actores que se unen a la franquicia como Kit Harington y Angelina Jolie, siendo esta última famosa por ser parte de producciones de acción importantes como ‘Tom Raider’, ‘Salt’ o ‘Wanted’, pero al parecer no estaba del todo segura de unirse a estas grandes producciones y en una reciente entrevista descubrimos que en algún momento Angelina Jolie rechazó ser parte del género de superhéroes.

Una de las grandes sorpresas presentadas en el Panel de Marvel Studios durante la San Diego Comic-Con 2019 fue la presentación de Angelina Jolie quien sería parte de la franquicia, específicamente dando vida al personaje de Thena en la película ‘Eternals’, la cual llegará a las salas de cine para noviembre de 2021, pero hasta el momento se desconoce si la veremos en más proyectos futuros.

En entrevista para CreamOrScream, descubrimos que Angelina Jolie rechazó ser parte del género de superhéroes previamente, hasta que llegó a sus manos ‘Eternals’ y decidió finalmente ser parte del MCU:

“Por lo general, no me inclino por las películas de superhéroes o de ciencia ficción. Por lo general, no es lo que busco hacer. Sin embargo, sentí que algo más estaba sucediendo en esta película. Estaba muy impulsada por los personajes. Estos tipos no son Spider-Man, Capitán América o Hulk. Muchos fanáticos incondicionales no sabrán quiénes son los Eternals. Presentarlos a todos a la vez, no es fácil”.