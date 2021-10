Caribes de Anzoategui dejó sin prioridad 29 peloteros

Según un reporte de la organización, Caribes de Anzoátegui, dejó sin prioridad de contratación a 29 peloteros para la venidera temporada 2021-2022 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

La Gerencia Deportiva de Caribes de Anzoátegui, anunció este viernes una lista de peloteros sin prioridad de contratación a partir de la temporada 2021-2022 de la LVBP, misma que dará inicio el próximo 23 de octubre del presente año.

Lanzadores (21)

Luis Araujo

Roberto Canache

Yender Caramo

Franyel Casadilla

Manuel Daza

Luis Carlos García

Juan Carlos Gutiérrez

Denis Herrera

Ángel Lezama

Jesús Maita

Andriu Marín

Josdeiker Marcano

Enmanuel Marcano

Jesús Martínez

Jorge Martínez

Jesús Medina

José Oca

Luis Rengel

Jhonleider Salinas

Ramos Tineo

Oswald Torres

Receptores (3)

Daniel González

Douglas Lanza

Jenderson Jardines

Infielders (3)

Everlouis Lozada

Bryan Matute

Carlos Romero

Outfielders (2)

Peterson Plaz

Eduardo Sosa

Un total de 29 peloteros dejaron sin prioridad los Caribes de Anzoátegui de cara a la temporada próxima de la LVBP, pudiendo estos tener la oportunidad de firmar con otra de las organizaciones de la pelota invernal venezolana.

¿Qué significa sin prioridad de contratación?

De acuerdo con lo establecido en la cláusula A7 del convenio entre la liga y la asociación, la prioridad de contratación le da la ventaja aquel pelotero de poder ser tomado en cuenta para firmar con otro equipo de la LVBP, pero en caso de no ser así, podría más adelante volver a acordar con el equipo que lo puso en esta condición.

Yéndonos al caso de los Tigres de Aragua, estos peloteros podrían considerarse como “libres” para el resto de equipo de la LVBP y estos no pueden hacer nada para que no firmen, recordando que no tiene prioridad sobre el jugador en cuestión.

Con informacion de @caribesdeanzoategui