España | El famoso futbolista por el que se enfrentan Sandra Pica y Cristina Porta

Sandra Pica fue salvada por la audiencia y volvió a ‘La casa de los secretos’, encontrándose a Cristina Porta en el Cubo. Un incómodo momento en el que las concursantes veían un vídeo donde la periodista deportiva hablaba de una persona que les une: un futbolista que fue ex novio de Cristina y al cual se le relacionó con Sandra hace unos meses porque se les vio juntos de vacaciones en Ibiza.

En las imágenes aparecía la comunicadora, que dejó su trabajo en La Sexta para entrar a este reality, contándole a Luca Onestini este nexo en común. «Él cuando salió con Sandra tenía novia», dejaba caer mientras el italiano interpretaba que podría haber pasado algo entre ellos, algo desmentido por la ex de Tom Brusse.

«Él tiene novia. Es verdad. Me reafirmo que su novia estuvo presente. Mi enemistad con Cristina no va por ahí. A mí su amigo me juzga por mi pasado. Y pasado tenemos todos pero yo no lo haría. Por respeto sobre todo a su ex pareja, que es un chico genial que no tiene nada que ver con esto», añadía.

Cristina coincidía en que no tenían que hablar del futbolista, a pesar de haber sido ella quien lo había mencionado en ‘La casa de los secretos’. «Hace tiempo que no estoy con mi ex y le respeto. Esa coletilla para mí sobra pero ella puede decir lo que quiera. Mi pasado era público pero yo no he vendido nada con mi ex y me gustaría que siguiera así», sentenció la periodista, a la que no le gusta hablar de su pasado con Borja Mayoral, un tema que le incomoda.