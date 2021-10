Hugo Carvajal podría «hablar más» de la compraventa de armas entre Venezuela y España: ABC

Fuentes cercanas al proceso que se le sigue a Hugo «El Pollo» Carvajal en España comentaron a ABC que una manera de evitar extradición a EEUU sería «hablar más» sobre la compraventa de armas entre Venezuela y el país europeo.

«De acuerdo a las fuentes del entorno de Carvajal consultadas por este diario, de la parte que más podría aportar sería la relativa a toda la compraventa de armas, incluido aquel negocio con las fragatas de construcción española. En aquel momento, el ministro de Defensa era José Bono y la causa por los 43 millones que se fueron en comisiones, recientemente archivada, nunca le salpicó», suscribe un reporte de este jueves.

Hugo Armando Carvajal parece no desistir en su intento de no ser extraditado, pese a que el proceso ya tiene todas las venias de la Audiencia Nacional y el visto bueno del Gobierno, por eso, pidió declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la semana pasada sobre asuntos de terrorismo internacional que pudieran ser de interés para la Justicia española, pero solo dejó dos acusaciones graves que aún no ha acreditado.

Según las distintas fuentes conocedoras consultadas por ABC, Carvajal dijo que tenía conocimiento de «cuanto rodeó las relaciones entre España y Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, en ese sentido, que conocía y podía acreditar que hubo irregularidades en la fase en la que Miguel Ángel Moratinos, al que mencionó por su apellido, fue ministro de Exteriores».

No es una etapa cualquiera. El ahora alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones fue ministro entre 2004 y 2010, los años de los grandes contratos de empresas españolas con Venezuela. Desde la venta en 2005 de ocho fragatas españolas por 1.245 millones de euros, que se ha estado investigando durante una década hasta concluir que hubo comisiones pero las pagaron arcas venezolanas; hasta la adjudicación a Duro Felguera por 2.000 millones de dólares de una central térmica que sigue por lo mismo bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

En medio, la crisis del célebre «¿Por qué no te callas?» que lanzó Don Juan Carlos, todavía Rey de España, a Hugo Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de 2007 y que, una vez reconducida Exteriores mediante, se acabó saldando con grandes contratos a empresas españolas. Es también la fase del embajador político Raúl Morodo, imputado, como su mujer, su hijo y su nuera, entre otros, por un presunto desfalco a Pdvsa mediante falsos contratos de asesoría que habrían arrancado al poco de cesar él en el cargo.

Pero Carvajal no mencionó a Morodo.

