Después de una mala recepción que tuvo el personaje de Joker interpretado por Jared Leto dentro del Universo Extendido de DC, el actor tendrá una segunda oportunidad en el género de los superhéroes, ahora como el vampiro Morbius en la película del mimo nombre la cual se espera que llegue a las salas de cine a finales de enero de 2021 y antes de esta producción veremos a otros villanos de Spider-Man y por medio de sus redes sociales descubrimos que Jared Leto está emocionado por ‘Venom 2’.

La película ‘Venom: Let There Be Carnage’ será la segunda en solitario del personaje hora bajo la dirección de Andy Serkis y según las primeras críticas es muy superior a su antecesora, además de alabar el trabajo de Woody Harrelson como Cletus Kasady y al parecer será la puerta para todo un universo de los villanos de Spider-Man con una gran conexión con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por medio de sus redes sociales descubrimos que Jared Leto está emocionado por ‘Venom 2’, ya que compartió el poster con un mensaje que podría señalar que habrá grandes conexiones entre los villanos:

“‘Venom 2’ 1 de octubre, No puedo esperar para hundir mis dientes en él”.

.@VenomMovie Oct 1 🍿 Can't wait to sink my teeth into it… pic.twitter.com/ebv3bBaUL0 — JARED LETO (@JaredLeto) September 27, 2021

Recientemente ‘Venom: Let there Be Carnage’ tuvo un adelanto en su fecha de estreno y se espera que llegue a las salas de cine en EU este 1 de octubre, mientras que en Latinoamérica llegará hasta el próximo miércoles 6 de octubre, en el caso de ‘Morbius’ se espera que se estrene el 21 de enero de 2022 después de varios retrasos a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

