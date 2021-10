Perú | Pacientes oncológicos de la sanidad PNP en riesgo de morir

Llevan al menos dos meses sin recibir los medicamentos para su tratamiento

Más de 60 pacientes oncológicos atendidos por los servicios de Sanidad de la Policía se encontrarían en grave riesgo de agravar su estado debido a que desde hace cerca de dos meses no están recibiendo la medicación que garantiza el adecuado tratamiento de su enfermedad.

La Razón accedió a un oficio dirigido al director del Hospital Central de la Policía, gral. S. PNP Nagy Cabrera, por parte del jefe del Departamento de Oncología y Hematología del mencionado nosocomio, donde informa el pasado 9 de agosto que estaban a poco de quedarse sin stock de un medicamento que coadyuva al tratamiento de esta enfermedad y al que los pacientes han respondido bien.

En ese sentido, el jefe de la mencionada área pide que se coordine con la Unidad de Gestión de la Dirección de Sanidad Policial (Disarpol) para que, en calidad de muy urgente se realice el requerimiento en el cuadro anual de necesidades 2021 del fármaco Sorafenib 200 mg para la atención de este grupo de pacientes, por estar en riesgo de que la enfermedad empeore y ponga en riesgo su vida.

Se trata de pacientes adscritos al Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), el cual funciona mediante el aporte de los asegurados a través de un descuento de planilla de los miembros de la Policía, además de recibir fondos del Ministerio de Economía. En ese sentido, Disarpol realiza las compras según los requerimientos de Saludpol.

Disarpol, como administradora del fondo Saludpol, ejecuta la compra de medicamentos y otros gastos para bienestar de los asegurados.

Sin embargo Saludpol no estaría transfiriendo los recursos que se requieren para la compra de fármacos para este grupo de pacientes, ocasionando que haya pacientes oncológicos, de esclerosis múltiple, de hematología y neurológicos que no está pudiendo tener acceso a sus medicamentos, a los cuales de otra forma no podrían acceder.

GRAVE PERJUICIO

Según aseguran los pacientes, recibieron los medicamentos de forma regular hasta hace un par de meses, lo que corresponde a la última compra que hizo Saludpol en noviembre del año pasado.

Asimismo los afectados denuncian que en estos últimos meses dos pacientes han fallecido por no recibir los medicamentos. Es el caso de una persona que tenía un cáncer metastásico de mama, ya que dejó de recibir un medicamento que le estaba controlando la enfermedad.

“El dejar de recibir el medicamento para estos pacientes perjudica gravemente su estado de salud, por ello se solicita realizar las acciones pertinentes para garantizar la continuidad del tratamiento”, se lee en el oficio remitido por la organización Esperantra – Pacientes y usuarios de servicios de salud del Perú, al ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, para que se pueda poner atención a esta problemática.

Esperantra ha remitido también oficios dirigidos a Susalud y al propio presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, haciéndole de conocimiento la situación de los alrededor de 2500 pacientes oncológicos que actualmente atiende el fondo, entre ellos pacientes con cáncer de mama metastásico quienes están a la espera de cartas de garantía para que puedan ser atendidos en clínicas.

ALTERNATIVAS

A algunos de los pacientes –un grupo minoritario- se les dio como solución temporal que se puedan atender en clínicas y así poder acceder a estos medicamentos.

A través de una carta de garantía la clínica genera una cuenta por cobrar a Disarpol, sin embargo bajo esta modalidad el fondo de aseguramiento termina pagando un precio más alto por los fármacos, y además no beneficia a todos los afectados.

Otra alternativa para los pacientes sería la atención a través del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el cual tampoco tiene todos los medicamentos para poder atenderlos y solo lo haría por algunos meses.

Los pacientes provienen de diferentes partes del país. Ellos, por falta de medicamentos, sufren dolores constantes y corren riesgo de que su condición médica se agrave. En algunos casos no les dan respuesta o les dicen que su carta de garantía sigue en trámite.

PRESUPUESTO

El argumento que les ha dado el fondo –refieren los afectados- es que actualmente el presupuesto habría sido destinado principalmente en la atención de la pandemia por covid-19 y por ello no se ha podido ejecutar la compra de medicamentos según el Cuadro Anual de Necesidades 2021 que prevé la medicación para los pacientes oncológicos y hematológicos.

En algunos casos, por insistencia y reclamo de los pacientes o de las organizaciones para la defensa de sus derechos, se han realizado compras muy puntuales de 2 o 3 cajas de algún medicamento, lo que no cubre sus necesidades.

Sin embargo, en la página SIAF amigable de Ministerio de Economía se verifica que el presupuesto de compra de medicamentos de Saludpol tiene un avance de 46% para compra de medicamentos, lo que dejaría sin piso la versión de falta de recursos.