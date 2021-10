Socías López dice que el BCV fijará un tipo de cambio del BCV de 4.1 a 4.3 dólares

Según el último informe del analista Tomás Socías López, el gobierno planea fijar el tipo de cambio del BCV de 4.1 a 4.3 dólares, debido a la reconversión y señaló que fuentes le indicaron que también colocarán en el mercado entre 14 a 30 millones de euros para estabilizar el mercado cambiario.

Debido a la reconversión monetaria que entró en vigencia este viernes 1º. de octubre, el gobierno prevé realizar una «fuerte inversión en euros, que podría superar los 30 millones de euros semanales, si fuera necesario», explicó según nota de prensa. «Es una de las medidas consideradas para mantener cierta estabilidad en el mercado cambiario».

Según la información de adentro del Ejecutivo, Socías López dijo que esperan mantener la «paridad» del bolívar, bajo cierta regularidad. «Tenían previsto la subida ocurrida del cambio estos días, considerándola especulativa e insostenible, la cual estabilizarán y han establecido un tipo de cambio del BCV inicial de 4.1 a 4.3, además que inyectarán lo que sea necesario al mercado para evitar cambios bruscos hasta el mes de diciembre”.

“Es una política que no contempla una quema de divisas permanente para el futuro, porque señalan no poder mantener esta cifra, y además indican que no manejan soluciones de fondo todavía para contener el dólar ni la inflación”, incluye según nota de prensa.

Asimismo, el informe destacó que «esperan invertir en el mercado de 14 a 16 millones de euros semanales, pero pueden llegar a 30 millones de euros o más, si fuera necesario, la próxima semana” y subrayó “con la reconversión, están seguros de que mejorará el intercambio monetario, modernizará la economía, simplificará las cuentas, fluirá más la posibilidad del pago y del cambio monetario”.

El chavismo estima que la reconversión es una medida «más de apertura económica, que no estaba prevista tomar ahora, pero que, al adelantarse, impulsará soluciones financieras momentáneas y que aliviará la mayor angustia de las transacciones del venezolano en el país, que es el cambio fraccionado”.

Sobre otro punto, refiere a lo peligroso que será no tener las monedas disponibles luego de que entre en vigencia la tercera reconversión. «No quieren tener riesgos inflacionarios empezando la reconversión, pero pareciera que Maduro estira la cuerda peligrosamente, entre ajustar precios indirectamente sin suministrar las monedas o disponer este lunes de las monedas que impedirían saltos bruscos en un día”.

«Si no estarían todos los productos y servicios, mínimo a 1 Bs, a partir de esta fecha y el impacto político y social podría revertirse”.

La investigación de Socías López maneja información que considera “un índice de inflación ligeramente estable en el último trimestre del año por la inversión del Ejecutivo en el mercado, para estabilizar el tipo de cambio”, pero prevé que “las demoras en decisiones de fondo, estiman los más claros en las medidas, precipitarían un crecimiento de 20% de la inflación en el primer trimestre de 2022”.

Según reveló, en el gabinete se mantienen «preocupados» los pragmáticos porque la apertura de Maduro es conducida «muy lenta».

Entre ellas, medidas como la reducción del encaje legal y entrega a la gerencia privada de servicios del Estado, entre muchas, ya que se maneja entre los pragmáticos e ideológicos.