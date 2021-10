Viral | «¡Al fin libre!»: Tras estar casa 17 años, una mujer hace una fiesta para celebrar su divorcio

Londres, Inglaterra.- Sonia Gupta, es una mujer, de 45 años, que (a diferencia de mucha gente) tomó con alegría su propio divorcio, por lo que decidió organizar una colorida fiesta, en la que las invitadas debían asistir con sus ‘outfits‘ más extravagantes.

Gupta respondió en una entrevista para los medios locales que había organizado esta celebración, porque su proceso de divorcio se prolongó por tres años. Además buscaba que el festejo reflejara su personalidad brillante y alegre, así que, no escatimó en llenarla de unicornios, arcoíris e incluso añadió un inflable.

Elegí el tema para que fuera colorido, brillante y lleno de unicornios, ya que soy una persona muy colorida y brillante. Para mí, el tema era mágico, porque después de los últimos 10 años, creo que merezco ese poquito de magia.

Durante la entrevista, Gupta señaló que se había casado en el año 2003 en un matrimonio arreglado en su país de origen, la India, y después se mudó con su exesposo a Reino Unido, pese a los esfuerzos de ambos, la mujer reconoció que en esa unión no había amor, por lo que no se sentía feliz.

Solo quería volver a ser yo misma; antes de mi matrimonio, era una persona muy activa y extrovertida. Después de casarme todo se fue al diablo. Cuando le dije a mi familia que quería divorciarme, hubo un gran alboroto. No me apoyaron. Tampoco les importó mi salud mental, pero tenía a mis amigos y recibí ayuda de la red asiática de padres solteros.

Indian woman #soniagupta threw a massive party to celebrate divorce after 17 years of marriage#divorceparty pic.twitter.com/KDgax9Y2Ic — Viral Bombs (@ViralBombs) September 21, 2021

Fuentes: India.com