(12:34 pm) El 96% de los servicios de la banca pública y privada están operativos, asegura Sudeban

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), aseguró este 1 de octubre que el 96% del sistema bancario tanto público como privado, ya está operativo.

Tal como estaba previsto, a partir de las 6:00 am de este viernes las plataformas bancarias comenzarían a reactivarse de manera progresiva luego de hacer una pausa operativa el jueves 30 para adecuar las plataformas a la tercera reconversión a la moneda nacional con seis ceros menos.

Desde las 6:00 am el equipo de ND ingresó en al menos ocho aplicaciones bancarias donde algunas ya estaban operativas y otras no. No obstante, según Sudeban las plataformas de Banfanb, Tesoro, Agricola, Bicentenario, Banesco, Venezolano de Crédito, BNC, Plaza, Exterior, Caroní, 100% Banco, Mi Banco, Banco Activo, Banplus, Bancamiga, Del Sur, Sofitasa, BFC, Bancaribe, Bangente, Provincial, Bancrecer, BOD y Mercantil, ya reactivaron sus servicios.

El Banco de Venezuela sigue fuera de servicio

La situación es diferente para el banco que agrupa la mayor cantidad de usuarios en todo el país: Banco de Venezuela que, hasta el cierre de esta nota su plataforma estaba en «mantenimiento».

Esta entidad financiera presentó una caída en su sistema el pasado miércoles 15 de septiembre que se mantuvo durante cinco días.

«A quién le van a echar la culpa del nuevo desastre del Banco de Venezuela??? Al imperio??», escribió un usuario en la red social Twitter.

«Pero el Banco de Venezuela debe ser que lo atacaron nuevamente porque no funciona», expresó otro usuario.

De acuerdo a las declaraciones de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, los bancos se activarían de manera paulatina y que a algunos podrían tardar más de doce horas para estar activos nuevamente.

Las agencias bancarias no prestarán servicio el día de hoy en todo el país.

Con esta nueva reconversión, ya serían 14 ceros que le han eliminado a la moneda nacional en 13 años.

El mismo día que inició el proceso, el dólar paralelo superó los cinco millones de bolívares que, se traducen para hoy en 5 bolívares por dólar.

Diversos economistas han advertido que aunque era necesaria por las astronómicas cifras que se manejan, si no se aplican los correctivos necesarios en unos años volverá a devaluarse la moneda.