Chile | «Migrar es vivir»: Así fue la convocatoria de manifestación en Antofagasta ante la crisis migratoria

A raíz de las manifestaciones y los actos de violencia en contra de migrantes en la ciudad de Iquique que ocurrieron el pasado 26 de septiembre, se han convocado marchas para replicar lo sucedido en dicha ciudad. Antofagasta no fue la excepción donde también se realizó una convocatoria, la cual no prosperó ya que no asistieron más de 5 personas.

Por otro lado, también se realizó un llamado a reunirse en contra de estos actos, para que no se repita lo ocurrido en Iquique. Esta dualidad de marchas se concentró en la Plaza Colón de la ciudad, en donde participaron más asistentes fue la que llevaba la consigna, “Nadie es Ilegal, migrar es vivir”.

Los ciudadanos y agrupaciones presentes dieron su apoyo a las personas migrantes y dejaron en claro la necesidad de buscar soluciones para la crisis migratoria existente y para todas aquellas personas que arriesgan sus vidas ingresando al país.

Por su parte, la concejal Natalia Sánchez dio a conocer su punto de vista con respecto a las manifestaciones en contra de los migrantes. “No podemos dar cabida, ningún espacio a estos sectores que manifiestan abiertamente su violencia en contra no solamente del pueblo migrante, sino que también de las mujeres, la diversidad sexual y los sectores oprimidos, la respuesta del gobierno ha sido financiar la represión, la deportación, luego de haber invitado de manos abiertas al pueblo venezolano”

A su vez, Paula, presidenta de la agrupación de memoria histórica Providencia dio a conocer su postura frente a los actos de violencia que se intentaron replicar en la ciudad, “No podemos pensar que esto viene una lógica simplemente de personas descontentas que por la ignorancia va a empezar a levantar esto, sino que son grupos fascistas organizados que intentan mover el odio hacia los hermanos y hermanas migrantes que llegan al país. Además, agregó una crítica hacia la nula gestión del Gobierno frente a esta situación, “Sabemos que la forma como tienen que llevar a cabo las acciones el gobierno no tiene que ver con la represión, Creemos que la solución es otorgarles posibilidades a las hermanas y hermanos que han llegado, solucionar la problemática de los campamentos, generar más alberges soluciones para que puedan tener acceso a trabajo a educación de calidad a alimentación a salud, etc. Y no simplemente la expulsión a la crisis migrante”.

Las manifestaciones terminaron de manera pacífica y se dirigieron hacia la “plaza de la revolución” ex Soto Mayor, para concluir.